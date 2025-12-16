Advertisement
trendingNow13042726
Hindi Newsदुनियाक्या नशे में धुत बेटे निक रेनर ने की फिल्ममेकर रॉब रेनर की हत्या? मर्डर से पहले दोनों के बीच हुई थी लड़ाई

क्या नशे में धुत बेटे निक रेनर ने की फिल्ममेकर रॉब रेनर की हत्या? मर्डर से पहले दोनों के बीच हुई थी लड़ाई

Rob Reiner Murder: हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर की हत्या के बाद पता चला है कि उनके बेटे निक रेनर और उनके बीच शनिवार को क्रिसमस पार्टी में जोरदार बहस हुई थी. यह बहस उनके ब्रेंटवुड वाले घर में हुई, जहां निक ने पार्टी में मौजूद लोगों से बहस की थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rob Reiner Murder: हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर की हत्या के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी हत्या से पहले शनिवार को क्रिसमस पार्टी में रॉब रेनर के बेटे निक रेनर और उनके बीच एक बड़ी बहस हुई थी. यह बहस अभिनेता-निर्देशक और उनकी पत्नी के ब्रेंटवुड स्थित घर में हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, यह बहस तब शुरू हुई जब निक रेनर पार्टी में उपस्थित लोगों से इस तरह की बातें करने लगे कि क्या वे मशहूर हैं. पार्टी में तनाव बढ़ता गया और रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल को डर था कि उनका बेटा अपनी मानसिक स्थिति और नशे की लत के कारण कोई खतरनाक कदम उठा सकता है.

चाकू से की गई थी फिल्ममेकर की हत्या

जानकारी के अनुसार, निक रेनर ड्रग्स और अफीम-हेरोइन के आदी है. वे 15 साल की उम्र से ही कई बार पुनर्वास केंद्रों में जा चुके थे लेकिन हाल ही में उन्होंने फिर से इलाज से इनकार कर दिया था. यह तनावपूर्ण स्थिति उनके माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन गई थी. यह घटना क्रिसमस पार्टी के दौरान हुई और कुछ ही घंटों बाद रॉब और मिशेल रेनर की लाशें उनके घर में पाई गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: भारत से 'सेवेन सिस्टर्स' को कर देंगे अलग-थलग... बांग्लादेशी नेता की धमकी, रैली में उगला जहर

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी हत्या चाकू से की गई थी. रविवार को पुलिस ने उनके बेटे निक रेनर को हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था. लॉस एंजिल्स पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल ने पुष्टि की कि कुछ घंटों बाद ही निक को हिरासत में ले लिया गया था. उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर विवादित बयान दिया और रॉब रेनर की मौत को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि रेनर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करके अपनी मौत को न्योता दिया था. ट्रंप ने कहा कि रेनर अपने जुनून के लिए जाने जाते थे जो लोगों को पागल कर देता था. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Rob Reiner Murder

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल