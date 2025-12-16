क्या नशे में धुत बेटे निक रेनर ने की फिल्ममेकर रॉब रेनर की हत्या? मर्डर से पहले दोनों के बीच हुई थी लड़ाई

Rob Reiner Murder: हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर की हत्या के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी हत्या से पहले शनिवार को क्रिसमस पार्टी में रॉब रेनर के बेटे निक रेनर और उनके बीच एक बड़ी बहस हुई थी. यह बहस अभिनेता-निर्देशक और उनकी पत्नी के ब्रेंटवुड स्थित घर में हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, यह बहस तब शुरू हुई जब निक रेनर पार्टी में उपस्थित लोगों से इस तरह की बातें करने लगे कि क्या वे मशहूर हैं. पार्टी में तनाव बढ़ता गया और रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल को डर था कि उनका बेटा अपनी मानसिक स्थिति और नशे की लत के कारण कोई खतरनाक कदम उठा सकता है.

चाकू से की गई थी फिल्ममेकर की हत्या

जानकारी के अनुसार, निक रेनर ड्रग्स और अफीम-हेरोइन के आदी है. वे 15 साल की उम्र से ही कई बार पुनर्वास केंद्रों में जा चुके थे लेकिन हाल ही में उन्होंने फिर से इलाज से इनकार कर दिया था. यह तनावपूर्ण स्थिति उनके माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन गई थी. यह घटना क्रिसमस पार्टी के दौरान हुई और कुछ ही घंटों बाद रॉब और मिशेल रेनर की लाशें उनके घर में पाई गईं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी हत्या चाकू से की गई थी. रविवार को पुलिस ने उनके बेटे निक रेनर को हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था. लॉस एंजिल्स पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल ने पुष्टि की कि कुछ घंटों बाद ही निक को हिरासत में ले लिया गया था. उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर विवादित बयान दिया और रॉब रेनर की मौत को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि रेनर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करके अपनी मौत को न्योता दिया था. ट्रंप ने कहा कि रेनर अपने जुनून के लिए जाने जाते थे जो लोगों को पागल कर देता था.