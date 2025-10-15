Advertisement
trendingNow12962493
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दी खुली छूट! 'दबंगई' के बल पर इस देश की बदलना चाहते हैं सरकार? अब तक 27 की मौत

US strikes another boat off coast of Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को ड्रग तस्करों पर बिना ट्रायल गोली चलाने की छूट दे दी है. वेनेजुएला तट पर एक जहाज पर हमले में 6 मौतें हुईं, कुल 27 लोग अब तक इस अभियान में मारे जा चुके हैं. ट्रंप का दावा है कि ये 'नार्को-टेररिस्ट' थे. मादुरो ने इसे सरकार गिराने की साजिश बताया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 15, 2025, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दी खुली छूट! 'दबंगई' के बल पर इस देश की बदलना चाहते हैं सरकार? अब तक 27 की मौत

US-Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति ने वैसे भी पूरी दुनिया में खौफ मचा रखा है. इस बार फिर से ट्रंप के इरादे को लेकर खूब आलोचना हो रही है. ट्रंप ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि ड्रग तस्करी के शक में किसी भी संदिग्ध जहाज को तुरंत नष्ट कर दो. वह भी बिना गिरफ्तारी या ट्रायल के. 14 अक्टूबर को वेनेजुएला के तट पर ऐसा ही एक हमला हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बताया साजिश
ट्रंप का कहना है कि ये लोग 'नार्को-टेररिस्ट' थे जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कंट्रोल में काम कर रहे थे. लेकिन मादुरो इसे साफ साजिश बता रहे हैं. और उनका कहना है कि अमेरिका उनकी सरकार उखाड़ फेंकना चाहता है और लैटिन अमेरिका में अपनी फौज घुसेड़ना चाहता है. सितंबर से अब तक ऐसे हमलों में 27 लोगों की जान जा चुकी है. क्या ये ड्रग्स के खिलाफ जंग है या राजनीतिक दांवपेंच? दुनिया चिंतित है. जानें पूरी खबर.

ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट: 'नार्को-डिक्टेटर्स को सबक सिखाया'
ट्रंप ने खुद अपनी फेवरेट साइट ट्रुथ सोशल पर वीडियो शेयर कर ये ऐलान किया. उन्होंने कहा, "मेरे आदेश पर हमने वेनेजुएला तट से निकले एक जहाज पर स्ट्राइक की, जो ड्रग्स लादे हुए था. 6 नार्को-टेररिस्ट मारे गए." वीडियो में जहाज को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक दिखाई गई. ट्रंप ने चेतावनी दी, "नार्को तस्करों और नार्को डिक्टेटर्स को यही मिलेगा." रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी पुष्टि की कि ये ट्रेन डे अरागुआ गैंग के सदस्य थे, जो मादुरो के संरक्षण में अमेरिका में ड्रग्स, सेक्स ट्रैफिकिंग और हिंसा फैला रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ये पांचवां ऐसा हमला था. सितंबर से वेनेजुएला के आसपास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी सेना ने कई संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया. कुल मौतें 27 हो चुकी हैं. पेंटागन ने कहा कि ये सब 'नॉन-इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट' के तहत हो रहा है, जहां ड्रग कार्टेलों को 'टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन' घोषित कर दिया गया है.

कांग्रेस को भेजा सीक्रेट मेमो: ड्रग कार्टेलों पर 'युद्ध'
ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को एक क्लासिफाइड जस्टिस डिपार्टमेंट ओपिनियन भेजा, जिसमें ड्रग तस्करों को 'एनिमी कॉम्बेटेंट्स' बताया गया. इसका मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया के उन्हें मार गिराना. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये लिस्ट सीक्रेट है, जिसमें कई लैटिन अमेरिकी कार्टेल शामिल हैं. लेकिन नाम नहीं बताए गए. कानूनी एक्सपर्ट्स चिंतित हैं ये 'ओपन-एंडेड वॉर' है, जहां प्रेसिडेंट मनमाने ढंग से किसी को भी टारगेट कर सकता है. पेंटागन के कुछ वकील भी इसे अवैध मानते हैं. पहले ये क्रिमिनल केस होते थे, जहां कोस्ट गार्ड गिरफ्तार करता था. अब मिलिट्री रूल्स लागू हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, ट्रंप ने अगस्त में एक सीक्रेट ऑर्डर साइन किया था, जो मिलिट्री स्ट्राइक्स को हरी झंडी देता है. वेनेजुएला के अंदर स्ट्राइक्स की प्लानिंग भी चल रही है, लेकिन मादुरो पर किल या कैप्चर का प्लान साफ नहीं है.

मादुरो का जवाबी हमला-'ये हमारी संप्रभुता पर हमला'
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप पर सीधा इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा, "अमेरिका ड्रग कार्टेलों का बहाना बनाकर हमारी सरकार बदलना चाहता है. ये लैटिन अमेरिका में अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाने की चाल है." मादुरो ने इन हमलों को 'एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग्स' बताया. बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी फाइटर जेट्स की घुसपैठ की शिकायत की है. 2 अक्टूबर को जेट्स उनके तट से 75 किमी दूर उड़ते पाए गए. यूएन ने इन स्ट्राइक्स को 'गैरकानूनी' कहा है. सीनेट में डेमोक्रेट्स ने बिल पेश किया था कि बिना अप्रूवल के स्ट्राइक्स न हों, लेकिन रिपब्लिकन्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया. मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर का बाउंटी भी लगाया है.

क्या होगा आगे?
तनाव चरम परये सिलसिला अमेरिका-वेनेजुएला रिश्तों को और खराब कर रहा है. अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि कैरेबियन में यूएस फोर्सेस बढ़ रही हैं. प्यूर्टो रिको बेस पर जेट्स और इक्विपमेंट. एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर ये जारी रहा तो ये सिर्फ ड्रग्स का मुद्दा नहीं, बल्कि रीजनल वॉर का खतरा बन सकता है. ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी अब 'शूट फर्स्ट' लग रही है. वेनेजुएला जैसे आर्थिक संकट वाले देश पर ये दबाव और भारी पड़ रहा है. क्या ये जंग थमेगी या भड़केगी? दुनिया की नजरें वाशिंगटन पर हैं. (इनपुट आईएएनएस से भी)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Nicolas Maduro

Trending news

जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही 15 घंटे बेहोश रहे 12 लोग
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही 15 घंटे बेहोश रहे 12 लोग
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
dr kalam untold childhood stories
ब्राह्मण टीचर की पत्नी ने नहीं परोसा खाना, डॉ. कलाम के साथ धर्म के नाम पर हुआ भेदभाव
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
Maharashtra news
महाराष्ट्र में वोट चोरी पर बवाल, आरोपों से घिरी सरकार, उद्धव की सेना का बड़ा सवाल
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
Anti Naxal Operation
ये बंदूक ले लो... नक्सलियों के 'ब्रेन' ने काम करना किया बंद, शाह का प्लान कामयाब
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
Gujarat
बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर:पूर्व कांग्रेसी, क्रिकेटर की पत्नी को BJP बनाएगी मंत्री?
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
परदा, झालर... स्लीपर बस में आग कैसे लगती है? जैसलमेर कांड से डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया