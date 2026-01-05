वेनेजुएला के जिस 'अभेद्य किले’ में गदर मचाकर मादुरो को उठा ले गया अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों में देखें पहले और बाद की तबाही का मंजर

Satellite images show damage at Fuerte Tiuna: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने जिस जगह से गिरफ्तार किया, वह कोई आम इमारत नहीं थी. राजधानी काराकास में स्थित फुएर्ते टिउना देश का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित सैन्य परिसर माना जाता है. इसे मादुरो का ‘अभेद्य किला’ कहा जाता था. लेकिन 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिकी सेना ने इसी किले पर ऐसा हमला किया कि इसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई हैं. एयरस्ट्राइक के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में भारी तबाही दिखी है. देखें तबाही के मंजर.

Venezuelan military facilities DESTROYED during Maduro operation Before and after satelite images show multiple structures completely leveled in US bombardment Add Zee News as a Preferred Source Images published by Vantor pic.twitter.com/Tg39nmPYLN — RT (@RT_com) January 3, 2026

फोर्ट टिउना पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें क्या बता रही हैं?

ऑपरेशन के बाद सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं, जो फोर्ट टिउना की हालत दिखा रही हैं. ये वेनेजुएला का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जो काराकास के दक्षिण में स्थित है. वैंटोर कंपनी ने 22 दिसंबर 2025 और 3 जनवरी 2026 की तस्वीरें जारी कीं. पहले वाली तस्वीर में सब कुछ ठीक-ठाक दिख रहा है, लेकिन हमले के बाद की इमेज में इमारतें तबाह हो चुकी हैं. कई मीडिया रिपोर्ट में जारी एक कॉम्बिनेशन पिक्चर में बाएं तरफ 22 दिसंबर की तस्वीर है, जहां मिलिट्री बिल्डिंग्स सही-सलामत हैं, और दाएं तरफ 3 जनवरी की, जहां विस्फोट से सब कुछ उजड़ गया है. Vantor द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में फुएर्ते टिउना की तबाही साफ नजर आती है.

| Imágenes satelitales del Fuerte Tiuna, en Venezuela, antes y después del ataque de las tropas estadounidenses durante la captura de Maduro. Literalmente desintegraron los edificios; exactamente lo que voté, kjj. pic.twitter.com/m8xlxCLsUU — Mia (@Mialygosa) January 4, 2026

तबाह हो गया मादुरो का किला

वैंटोर कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2025 में सब ठीक था. इमारतें, वाहन, सिक्योरिटी पोस्ट सब सलामत थे. लेकिन 3 जनवरी 2026 की तस्वीरों में कई बिल्डिंग्स ध्वस्त, गाड़ियां जली हुईं, वेयरहाउस उड़े हुए दिख रहे हैं. जली हुई छतें, ढही दीवारें, मलबे में बदला परिसर कम से कम पांच-सात जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है. स्टोरेज बिल्डिंग्स समतल हो गईं हैं, सिक्योरिटी पोस्ट ब्लास्ट से उड़ गई हैं. वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाड्रिनो लोपेज ने कहा, रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं. वैंटोर की इमेजेस में फोर्ट टिउना का ओवरव्यू दिखाया गया है. एक हमले से पहले की और दूसरी बाद की.

Las imágenes del antes y después de la extracción de Maduro en Venezuela.#VenezuelaLibre pic.twitter.com/yIObSO3FjU — Bisou (@BisouCaramel_) January 5, 2026

कैसे हुआ ये सब? ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' की कहानी

ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' महीनों से प्लान था. 150 से ज्यादा विमान लगे, डेल्टा फोर्स ने हेलिकॉप्टर से मादुरो को उनके घर से उठाया. मादुरो फोर्ट टिउना के अंदर अपनी पत्नी के साथ थे. हमले में रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए. अब मादुरो न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन पर ड्रग्स और टेररिज्म के चार्ज लगे हैं. ये तस्वीरें देखकर साफ है कि जो किला कभी अटूट लगता था, वो अब सिर्फ मलबा रह गया. दुनिया भर में इस पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन वेनेजुएला की ये नई हकीकत है.