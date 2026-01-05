Advertisement
trendingNow13063969
Hindi Newsदुनियावेनेजुएला के जिस अभेद्य किले’ में गदर मचाकर मादुरो को उठा ले गया अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों में देखें पहले और बाद की तबाही का मंजर

वेनेजुएला के जिस 'अभेद्य किले’ में गदर मचाकर मादुरो को उठा ले गया अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों में देखें पहले और बाद की तबाही का मंजर

Maduro fort before and after Satellite pics: वेनेजुएला में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. अमेरिका ने रातोंरात हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से पकड़ लिया और फोर्ट टिउना को तबाह कर दिया. ये वेनेजुएला का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जिसे मदुरो का 'किला' कहा जाता था. अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं हैं, जो दिखा रही हैं कि हमले से पहले ये जगह कितनी मजबूत थी और बाद में कितनी बर्बाद हो गई.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 05, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेनेजुएला के जिस 'अभेद्य किले’ में गदर मचाकर मादुरो को उठा ले गया अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों में देखें पहले और बाद की तबाही का मंजर

Satellite images show damage at Fuerte Tiuna: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने जिस जगह से गिरफ्तार किया, वह कोई आम इमारत नहीं थी. राजधानी काराकास में स्थित फुएर्ते टिउना देश का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित सैन्य परिसर माना जाता है. इसे मादुरो का ‘अभेद्य किला’ कहा जाता था. लेकिन 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिकी सेना ने इसी किले पर ऐसा हमला किया कि इसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई हैं.  एयरस्ट्राइक के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में भारी तबाही दिखी है. देखें तबाही के मंजर.  

फोर्ट टिउना पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें क्या बता रही हैं?
ऑपरेशन के बाद सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं, जो फोर्ट टिउना की हालत दिखा रही हैं. ये वेनेजुएला का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जो काराकास के दक्षिण में स्थित है. वैंटोर कंपनी ने 22 दिसंबर 2025 और 3 जनवरी 2026 की तस्वीरें जारी कीं. पहले वाली तस्वीर में सब कुछ ठीक-ठाक दिख रहा है, लेकिन हमले के बाद की इमेज में इमारतें तबाह हो चुकी हैं. कई मीडिया रिपोर्ट में जारी एक कॉम्बिनेशन पिक्चर में बाएं तरफ 22 दिसंबर की तस्वीर है, जहां मिलिट्री बिल्डिंग्स सही-सलामत हैं, और दाएं तरफ 3 जनवरी की, जहां विस्फोट से सब कुछ उजड़ गया है. Vantor द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में फुएर्ते टिउना की तबाही साफ नजर आती है.

तबाह हो गया मादुरो का किला
वैंटोर कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2025 में सब ठीक था. इमारतें, वाहन, सिक्योरिटी पोस्ट सब सलामत थे. लेकिन 3 जनवरी 2026 की तस्वीरों में कई बिल्डिंग्स ध्वस्त, गाड़ियां जली हुईं, वेयरहाउस उड़े हुए दिख रहे हैं. जली हुई छतें, ढही दीवारें, मलबे में बदला परिसर कम से कम पांच-सात जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ है. स्टोरेज बिल्डिंग्स समतल हो गईं हैं, सिक्योरिटी पोस्ट ब्लास्ट से उड़ गई हैं. वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाड्रिनो लोपेज ने कहा, रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं.  वैंटोर की इमेजेस में फोर्ट टिउना का ओवरव्यू दिखाया गया है. एक हमले से पहले की और दूसरी बाद की. 

कैसे हुआ ये सब? ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' की कहानी
ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' महीनों से प्लान था. 150 से ज्यादा विमान लगे, डेल्टा फोर्स ने हेलिकॉप्टर से मादुरो को उनके घर से उठाया. मादुरो फोर्ट टिउना के अंदर अपनी पत्नी के साथ थे. हमले में रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए. अब मादुरो न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन पर ड्रग्स और टेररिज्म के चार्ज लगे हैं. ये तस्वीरें देखकर साफ है कि जो किला कभी अटूट लगता था, वो अब सिर्फ मलबा रह गया. दुनिया भर में इस पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन वेनेजुएला की ये नई हकीकत है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Nicolas Maduro

Trending news

पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा