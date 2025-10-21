निकोलस सरकोजी को 5 साल की क्यों हुई कैद? कभी वाइफ कार्ला ब्रुनी के किस्से भी थे फेमस

World News In Hindi: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को पेरिस के ला सांत जेल में 5 साल की सजा शुरू की. वह अब इतिहास में जेल जाने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए. उन्हें साल 2007 के चुनाव अभियान में लीबिया से अवैध फंडिंग के आरोप में आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है, हालांकि सरकोजी ने अपनी निर्दोषता बनाए रखी है. ला सांत जेल साल 1867 में शुरू हुई थी. ये जगह कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफस और कार्लोस द जैकल जैसे कई प्रसिद्ध कैदियों का घर रही है. सरकोजी को सुरक्षा कारणों से एकांतवास में रखा जा सकता है या फिर VIP सेक्शन में, जहां कमजोर कैदियों को रखा जाता है.

जेल जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति

पूर्व कैदी पियरे बोटन ने बताया कि सरकोजी को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी. वह राष्ट्रपति नहीं एक आम कैदी की तरह रहेंगे. उन्होंने कहा कि VIP सेक्शन में 9 वर्ग मीटर की सेल होती है, जिसमें एक छोटा सा बिस्तर, गर्म प्लेट, पेमेंट पर फ्रिज और टीवी होता है. कैदी केवल कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल प्राप्त नहीं कर सकते. सरकोजी ने कहा,' मैं जेल से नहीं डरता. मैं सिर ऊंचा रखूंगा.' उन्होंने अपनी जेल बैग तैयार कर ली है, जिसमें कपड़े और 10 पारिवारिक तस्वीरें हैं. वह अपने साथ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के 2 पार्ट्स और यीशु मसीह की जीवनी ले गए हैं.

पत्नी के भी रह चुके हैं किस्से

निकोलस सरकोजी के बेटे लुई सरकोजी ने मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 की सुबह उनके समर्थन में पेरिस में रैली की अपील की. उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी-सरकोजी एक सुपरमॉडल और गायिका हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीरें और गाने शेयर किए हैं. बता दें कि कार्ला ब्रूनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं. उनके ब्रिटिश सिंगर मिक जैगर के साथ भी लिंकअप्स रह चुके हैं. अदालत ने आदेश दिया है कि सरकोजी को अपील की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जेल जाना होगा, क्योंकि उनके अपराध से सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है. वे जेल में रहते हुए ही रिहाई की अपील कर सकते हैं, जिसे अदालत दो महीने में निपटाएगी.

कैदी का जीवन

पूर्व कैदी पैट्रिक बाल्कानी ने बताया कि जेल में पहले दिन कैदी की फोटो ली जाती है, कपड़े जांचे जाते हैं और फिर उसे सेल में भेजा जाता है. उन्होंने कहा,' जब आप पहली बार सेल में पहुंचते हैं, तो यह एक बड़ा झटका होता है.' बोटन ने कहा,' मैं 1,200 वर्ग मीटर के बंगले से सीधे 9 वर्ग मीटर की गंदी सेल में पहुंचा. यह होता है जेल का झटका. जब रात 7 बजे सब बंद हो जाता है, तो आप अकेले होते हैं. खेल खत्म हो चुका होता है,'

FAQ

निकोलस सरकोजी को जेल क्यों हुई?

2007 के चुनाव में लीबिया से अवैध फंडिंग के आरोप में निकोलस सरकोजी को दोषी पाया गया.

निकोलस सरकोजी को कितने साल की सजा हुई है?

निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल की सजा हुई है.