'मुझ पर दया...' सजा पर छलका फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी का दर्द; कह दी ये बात

Nicolas Sarkozy Sentenced To 5 Years In Prison: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पेरिस की एक अदालत ने चुनावी वित्तीय षड्यंत्र के मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है. सरकोजी पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक धन खर्च किया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:08 PM IST
Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी मंगलवार को 5 साल जेल की सजा काटने के लिए पेरिस की ला सैंटे जेल पहुंचे. इससे पहले उन्होंने अपने जज्बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर किए. लंबे-चौड़े पोस्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए यकीन के साथ कहा कि जीत सत्य की जरूर होगी. 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे सरकोजी को सितंबर में दिवंगत लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी द्वारा अपने चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने की योजना बनाने की आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

मैं इस यातना की निंदा करता रहूंगा: निकोसल

कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो अपनी गायिका पत्नी, कार्ला ब्रूनी, के साथ हाथों में हाथ डाले अपने घर से निकले. उसी समय, सरकोजी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, और उनका कारावास एक न्यायिक घोटाला था. लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा कि मेरी संवेदनाएं सभी वर्गों और विचारों वाले फ्रांसीसी नागरिकों के साथ हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज सुबह किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल में नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को बंद किया जा रहा है. मैं इस न्यायिक घोटाले, इस यातना की निंदा करता रहूंगा जिसे मैंने 10 सालों से भी ज्यादा समय तक झेला है. यह बिना किसी फंडिंग के अवैध वित्तपोषण का मामला है! एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर शुरू की गई दीर्घकालिक न्यायिक जांच जिसकी झूठी पुष्टि अब हो चुकी है. मैं कोई फायदा या कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं. मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है. मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे अनगिनत दोस्त हैं. निकोलस ने आगे लिखा कि लेकिन आज सुबह, मुझे फ्रांस के लिए गहरा दुख हो रहा है, जो उस बदले की भावना से खुद को अपमानित पाता है जिसने नफरत को बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है. मुझे कोई संदेह नहीं है. सत्य की जीत होगी लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी. यूरो न्यूज के अनुसार निकोलस सरकोजी को जिस ला सैंटे जेल में रहेंगे, वह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना है.

2007 से 2012 तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति रहे सरकोजी अपनी सजा उस जेल में काटेंगे जहां 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध कैदी बंद हैं. इनमें कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफस भी शामिल हैं, जिन्हें एक प्रसिद्ध यहूदी-विरोधी मामले में देशद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया था. इसमें कार्लोस द जैकल नाम से जाना जाने वाला वेनेज़ुएला का आतंकवादी भी शामिल था जिसने फ्रांसीसी धरती पर कई आतंकवादी हमले किए थे.

पिछले महीने एक अ फैसले में, पेरिस के न्यायाधीश ने कहा था कि सरकोजी को अपनी अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा किए बिना ही जेल की सजा काटनी शुरू कर देनी चाहिए. राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय ने पिछले सोमवार को सार्कोजी को उनकी हिरासत की विस्तृत जानकारी दी, लेकिन विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए. न्याय मंत्री गेराल्ड दारमानिन ने पुष्टि की कि सार्कोजी मंगलवार को ला सैंटे में प्रवेश करेंगे और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Nicolas Sarkozy

