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नाइजर में फिर तख्तापलट की आहट! सैन्य सरकार के खिलाफ सैनिकों ने की बगावत, राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग

Niger Attempted Military Coup: नाइजर में सैन्य सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह छिड़ गया है. यहां कुछ सैनिकों ने ही मिलकर सेना के अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया. राजधानी नियामे में मिलिट्री बेस और राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:42 AM IST
नाइजर में फिर तख्तापलट की आहट! सैन्य सरकार के खिलाफ सैनिकों ने की बगावत, राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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