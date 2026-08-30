/नाइजर में फिर तख्तापलट की आहट! सैन्य सरकार के खिलाफ सैनिकों ने की बगावत, राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग

Niger Military Coup: पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में एक बार फिर तख्तापलट की आहट सुनाई दे रही है. यहां की राजधानी नियामे में शनिवार ( 29 अगस्त 2026) को सैनिकों के एक समूह ने अहम सैन्य ठिकाने पर मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया. यहां से लगातार गोलीबारी और धमाके की आवाज सुनाई दे रही है.
अधिकारियों के मुताबिक, सैनिकों के एक समूह ने मिलिट्री बेस पर अपने ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत कर नियामे की कई संवेदनशील जगहों पर गोलीबारी की. इस घटना ने देश की सत्ताधारी जुंटा यानी सैन्य सरकार के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है.
न्यूज एजेंसी 'एसोसिएट प्रेस' के मुताबिक, इस घटना में कई सैनिकों की या तो मौत हो गई या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. नाइजर के सरकारी टीवी 'RTN' ने बताया कि सुरक्षा बलों और बागी सैनिकों के बीच कई जगहों पर घंटों तक लड़ाई हुई, जिससे स्थिति को काबू करने में मदद मिली. शहर में लगातार धमाके होते रहे. इनमें मुख्य एयरपोर्ट भी शामिल है, जहां मिलिट्री एयर बेस 101 स्थित है. इसके अलावा राष्ट्रपति भवन जैसे कई प्रमुख संस्थानों वाले इलाकों में भी गोलीबारी हुई.
'एसोसिएट प्रेस' के मुताबिक, नाइजर में हो रही इस बगावत को रोकने में रूस ने अहम भूमिका निभाई है. 'AP'ने जानकारों के हवाले से बताया कि रूस ने ही वहां के स्थानीय बलों को हवाई और जमीनी मदद पहुंचाई है. हालांकि, अबतक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नाइजर के सुरक्षाबलों ने स्थिति पर पूरी तरह काबू पाया है या नहीं. इससे पहले नाइजर के रक्षा मंत्री सालिफू मोडी ने शनिवार को बताया था कि विद्रोही सैनिकों ने राजधानी नियामे के अहम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्लेटो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में कई ऑफिसर्स को बंधक लिया और संवेदनशील जगहों पर फायरिंग की. शाम तक स्थिति तनावपूर्ण रही.
नाइजर में साल 2023 में भी तख्तापलट हुआ था. अब्दौरहमाने चियानी ने उस साल सत्ता संभाली थी और उनके नेतृत्व में देश ने लंबे समय से चले आ रहे पश्चिमी सुरक्षा सहयोगियों से रिश्ते तोड़ रूस का रुख कर लिया था. अब तख्तापलट के जरिए सत्ता संभालने वाली इस मिलिट्री सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. देश की सत्ता संभाल रही मिलिट्री काउंसिल ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की है. ये भी बताया जा रहा है कि नाइजर के मिलिट्री ऑफिसर्स ने देश में बगावत रोकने के लिए रूस के अफ्रीका कॉर्प्स से मदद मांगी है.