/नाइजर में फिर तख्तापलट की आहट! सैन्य सरकार के खिलाफ सैनिकों ने की बगावत, राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग

नाइजर में साल 2023 में भी तख्तापलट हुआ था. अब्दौरहमाने चियानी ने उस साल सत्ता संभाली थी और उनके नेतृत्व में देश ने लंबे समय से चले आ रहे पश्चिमी सुरक्षा सहयोगियों से रिश्ते तोड़ रूस का रुख कर लिया था. अब तख्तापलट के जरिए सत्ता संभालने वाली इस मिलिट्री सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. देश की सत्ता संभाल रही मिलिट्री काउंसिल ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की है. ये भी बताया जा रहा है कि नाइजर के मिलिट्री ऑफिसर्स ने देश में बगावत रोकने के लिए रूस के अफ्रीका कॉर्प्स से मदद मांगी है.