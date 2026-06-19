Niger Attack: नाइजर में गुरुवार ( 18 जून 2026) को एक प्रमुख हवाई अड्डे पर कुछ लोगों ने हमला किया. इस गोलीबारी में 11 सैनिक और 2 आम नागरिक मारे गए. फायरिंग में 22 हमलावर भी मारे गए. घटना को लेकर नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नियामे में हुए इस हमले को नाकाम कर दिया गया और हथियारों समेत गोला-बारूद के साथ 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के दौरान गोलीबारी और धमाकों की बात कही. वहीं हिंसा के बाद सैनिकों ने एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर लोगों की तलाशी ली. इसके कुछ घंटों बाद नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी ने एयरपोर्ट के सामान्य रूप से काम करने की जानकारी दी.
नाइजर में साल 2023 में हुए तख्तापलट के बाद से मिलिट्री शासन है. यह देश अफ्रीका के साहेल इलाके में फैली जानलेवा जिहादी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है. इस इलाके में पड़ोसी देश बुर्किना फासो और माली भी शामिल हैं. यहां भी मिलिट्री का शासन है. नियामे के 'डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' पर यह साल का दूसरा हमला था. इससे पहले जनवरी 2026 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप ( ISIS) ने इसी तरह के एक हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें नाइजर के ड्रोन एसेट्स को निशाना बनाया गया था. यह एयरपोर्ट एक अहम स्ट्रैटजिक सेंटर है, जहां नाइजर एयर फोर्स का बेस और नाइजर-बुर्किना फासो-माली की ज्वॉइंट मिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर भी है.
जनवरी के हमले के बाद मिलिट्री ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि नाइजर और आसपास के इलाके में अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है. मामले को लेकर कंट्रोल रिस्क की सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट बेवर्ली ओचिएंग ने कहा,' साहेल देशों का क्षेत्रीय गठबंधन AES के हेडक्वार्टर के तौर पर एयरपोर्ट की अहमियत उग्रवादियों को इसे निशाना बनाने के लिए उकसाएगी.'
बता दें कि नियामी एयरपोर्ट नाइजर का बेहद अहम मिलिट्री साइट है. यहां G5 साहेल काउंटर-टेररिज्म फोर्स, ड्रोन यूनिट और रूसी सैनिक तैनात हैं. इस हवाई अड्डे पर यूरेनियम स्टॉक भी रखा जाता है. हाल ही में अधिकारियों की ओर से हवाई अड्डे के आसपास अवैध बस्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी. बताया जा रहा था कि यहां कुछ आतंकियों के घुसपैठ का खतरा बना हुआ है. वहीं हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहां 350 से अधिक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे.