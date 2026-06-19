नाइजर में साल 2023 में हुए तख्तापलट के बाद से मिलिट्री शासन है. यह देश अफ्रीका के साहेल इलाके में फैली जानलेवा जिहादी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है. इस इलाके में पड़ोसी देश बुर्किना फासो और माली भी शामिल हैं. यहां भी मिलिट्री का शासन है. नियामे के 'डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' पर यह साल का दूसरा हमला था. इससे पहले जनवरी 2026 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप ( ISIS) ने इसी तरह के एक हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें नाइजर के ड्रोन एसेट्स को निशाना बनाया गया था. यह एयरपोर्ट एक अहम स्ट्रैटजिक सेंटर है, जहां नाइजर एयर फोर्स का बेस और नाइजर-बुर्किना फासो-माली की ज्वॉइंट मिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर भी है.