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चुपके से आए और एयरपोर्ट पर तड़ातड़ चला दी गोलियां, बड़े आतंकी हमले से दहला नाइजर; 11 सैनिकों की चढ़ी बलि

Niger Airport Attack: नाइजर में नियामे के 'डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' पर हुए हमले में अबतक 11 सैनिकों की मौत हो चुकी है. इनमें 2 आम नागरिक भी शामिल हैं. इस हमले के बाद 20 संदिग्धों को हथियारों और गोला-बारूद के साथ पकड़ा गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 19, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:54 PM IST
चुपके से आए और एयरपोर्ट पर तड़ातड़ चला दी गोलियां, बड़े आतंकी हमले से दहला नाइजर; 11 सैनिकों की चढ़ी बलि

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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