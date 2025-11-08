ट्रंप की धमकी पर सहमा नाइजीरिया, आर्मी चीफ ने ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर किया ऐसा वादा

Nigeria on Christians Security: नाइजीरिया के नए आर्मी चीफ ने बीते शुक्रवार को देश के उत्तरी भाग में "आतंकवादियों" के खिलाफ अभियान बढ़ाने का वादा किया. ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के एक हफ्ते से भी कम समय बाद किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नाइजीरिया ने देश में ईसाइयों पर हमले नहीं रोके तो अमेरिकी सेना को इसमें शामिल होना पड़ेगा.

"हर हाल में मिले कामयाबी"

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS), लेफ्टिनेंट जनरल वैदी शाइबू (Lt. Gen. Waidi Shaibu) ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य (Borno State) की राजधानी मैदुगुरी (Maiduguri) में सैनिकों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये नया अभियान कामयाब होना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि सेना के एक दशक से चल रहे संघर्ष के एक अहम स्टेज में दाखिल करते ही नाकामी "कोई विकल्प नहीं" है.

शाइबू ने सैनिकों से कहा., "आप आतंकवादियों को हराने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं... इस बार, आप इसे अलग तरीके से करेंगे," "सभी वॉर की टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं. नए मंच शुरू किए गए हैं, ये सब यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप कामयाब हों."

ट्रंप ने दी थी धमकी

1 नवंबर 2025 को, ट्रंप ने नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद बंद करने और देश से "आतंकवादियों का सफाया" करने की धमकी दी. नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू (Bola Ahmed Tinubu) ने ट्रंप की उस ऐलान का विरोध किया जिसमें उन्होंने ईसाइयों के उत्पीड़न पर लगाम लगाने में कथित रूप से नाकाम रहने के कारण नाइजीरिया को "खास चिंता का विषय" घोषित किया था. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की टिप्पणी संघर्ष का गलत चित्रण है.

वहां की रिलीजियस डेमोग्राफी

नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच तकरीबन बराबर-बराबर बंटी हुई है. देश लंबे समय से अलग मोर्चों पर असुरक्षा का सामना कर रहा है. इसमें बोको हराम (Boko Haram) चरमपंथी समूह भी शामिल है, जो इस्लामी कानून की अपनी कट्टरपंथी व्याख्या स्थापित करना चाहता है और उन मुसलमानों को भी निशाना बनाता है जिन्हें वो मुसलमान नहीं मानता.

क्यों होते हैं इतने हमले?

नाइजीरिया में हमलों के अलग-अलग मकसद होते हैं. धार्मिक रूप से प्रेरित हमले होते हैं जो ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को निशाना बनाते हैं, घटते संसाधनों को लेकर किसानों और चरवाहों के बीच झड़पें, सांप्रदायिक राइवलरी, अलगाववादी समूह और जातीय संघर्ष होते हैं. हालांकि ईसाई भी निशाना बनाए गए लोगों में शामिल हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि नाइजीरिया के मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में सशस्त्र समूहों के शिकार ज्यादातर मुसलमान हैं, जहां अधिकांश हमले होते हैं.

(इनपुट-एपी)