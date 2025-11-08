Advertisement
trendingNow12993162
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप की धमकी पर सहमा नाइजीरिया, आर्मी चीफ ने ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर किया ऐसा वादा

नाइजीरिया में ईसाइयों पर कथित अत्याचार को लेकर 1 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी. अब इस अफ्रीकी देश के आर्मी चीफ ने बड़ा वादा किया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की धमकी पर सहमा नाइजीरिया, आर्मी चीफ ने ईसाइयों की सुरक्षा को लेकर किया ऐसा वादा

Nigeria on Christians Security: नाइजीरिया के नए आर्मी चीफ ने बीते शुक्रवार को देश के उत्तरी भाग में "आतंकवादियों" के खिलाफ अभियान बढ़ाने का वादा किया. ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के एक हफ्ते से भी कम समय बाद किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नाइजीरिया ने देश में ईसाइयों पर हमले नहीं रोके तो अमेरिकी सेना को इसमें शामिल होना पड़ेगा.

"हर हाल में मिले कामयाबी"
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS), लेफ्टिनेंट जनरल वैदी शाइबू (Lt. Gen. Waidi Shaibu) ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य (Borno State) की राजधानी मैदुगुरी (Maiduguri) में सैनिकों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये नया अभियान कामयाब होना ही चाहिए. उन्होंने कहा कि सेना के एक दशक से चल रहे संघर्ष के एक अहम स्टेज में दाखिल करते ही नाकामी "कोई विकल्प नहीं" है.

शाइबू ने सैनिकों से कहा., "आप आतंकवादियों को हराने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं... इस बार, आप इसे अलग तरीके से करेंगे,"  "सभी वॉर की टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं. नए मंच शुरू किए गए हैं, ये सब यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप कामयाब हों."

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने दी थी धमकी
1 नवंबर 2025 को, ट्रंप ने नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद बंद करने और देश से "आतंकवादियों का सफाया" करने की धमकी दी. नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू (Bola Ahmed Tinubu) ने ट्रंप की उस ऐलान का विरोध किया जिसमें उन्होंने ईसाइयों के उत्पीड़न पर लगाम लगाने में कथित रूप से नाकाम रहने के कारण नाइजीरिया को "खास चिंता का विषय" घोषित किया था. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की टिप्पणी संघर्ष का गलत चित्रण है.

वहां की रिलीजियस डेमोग्राफी
नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच तकरीबन बराबर-बराबर बंटी हुई है. देश लंबे समय से अलग मोर्चों पर असुरक्षा का सामना कर रहा है. इसमें बोको हराम (Boko Haram) चरमपंथी समूह भी शामिल है, जो इस्लामी कानून की अपनी कट्टरपंथी व्याख्या स्थापित करना चाहता है और उन मुसलमानों को भी निशाना बनाता है जिन्हें वो मुसलमान नहीं मानता.

क्यों होते हैं इतने हमले?
नाइजीरिया में हमलों के अलग-अलग मकसद होते हैं. धार्मिक रूप से प्रेरित हमले होते हैं जो ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को निशाना बनाते हैं, घटते संसाधनों को लेकर किसानों और चरवाहों के बीच झड़पें, सांप्रदायिक राइवलरी, अलगाववादी समूह और जातीय संघर्ष होते हैं. हालांकि ईसाई भी निशाना बनाए गए लोगों में शामिल हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि नाइजीरिया के मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र में सशस्त्र समूहों के शिकार ज्यादातर मुसलमान हैं, जहां अधिकांश हमले होते हैं.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpNigeriaChristian

Trending news

नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां