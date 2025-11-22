Advertisement
trendingNow13013608
Hindi Newsदुनिया

Nigeria: कैथोलिक स्कूल पर बंदूकधारियों का हमला, 200 बच्चे और 12 टीचर्स को किया किडनैप

Kidnapping in Nigeria: नाइजीरिया में किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, ताजा मामला नाइजर राज्य का है जहां सैकड़ों और कुछ टीचर्स को गनमैन के ग्रुप ने अगवा कर लिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nigeria: कैथोलिक स्कूल पर बंदूकधारियों का हमला, 200 बच्चे और 12 टीचर्स को किया किडनैप

Nigeria School Abduction by Gunmen: नाइजीरिया के नाइजर राज्य (Niger state) के पापिरी (Papiri) में सेंट मैरी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल (St. Mary’s Catholic boarding school) पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें 215 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ 12 टीचरों को किडनैप कर लिया गया, जो देश में चल रहे किडनैपिंग संकट का एक बड़ा कारण है.

कुछ बच्चे भागने में कामयाब
सुबह-सुबह हुए इस हमले में सेकेंडरी और पास के प्राइमरी स्कूल, दोनों को निशाना बनाया गया, जिनमें कुल मिलाकर 50 से ज्यादा बिल्डिंग हैं. गवाहों ने कहा कि कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन कई बच्चे, जिनकी उम्र 7 साल तक थी, उनको आस-पास की झाड़ियों में ले जाया गया. परिवारों का कहना है कि उनकी किडनैपर्स से कोई बातचीत नहीं हुई है.

पुलिस की लापरवाही
हमले के बाद लोकल सिक्योरिटी फोर्स ने जवाब दिया, लेकिन लोगों ने कंफर्म किया कि पहले से मिली इंटेलिजेंस वॉर्निंग के बावजूद मौके पर कोई ऑफिशियल पुलिस मौजूद नहीं थी. नाइजर राज्य सरकार ने बिना सिक्योरिटी क्लीयरेंस के स्कूल को फिर से खोलने के लिए आलोचना की, जबकि कैथोलिक डायोसीज (Catholic Diocese) ने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
ये घटना उत्तरी नाइजीरिया में बढ़ते किडनैपिंग के पैटर्न को दिखाती है. इस हफ्ते की शुरुआत में, बंदूकधारियों ने पड़ोसी केब्बी राज्य (Kebbi state) में 25 स्कूली लड़कियों को अगवा कर लिया, जबकि क्वारा राज्य (Kwara state) में एक चर्च पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 38 श्रद्धालुओं को किडनैप कर लिया गया, और हर पीड़ित से 100 मिलियन नाइरा की फिरौती मांगी गई. अधिकारियों का कहना है कि ढीले-ढाले हथियारबंद गैंग, जो अक्सर किसानों के साथ लंबे समय से चल रहे झगड़ों में शामिल रहे पुराने चरवाहे होते हैं, ये फिरौती के लिए किडनैपिंग करते हैं.

राष्ट्रपति ने कैंसिल की G20 यात्रा
नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला टीनुबू (Bola Tinubu) ने हिंसा बढ़ने के जवाब में अपनी G20 समिट की यात्रा रद्द कर दी, जबकि वाइस प्रेसिडेंट काशिम शेट्टिमा (Kashim Shettima) ने पीड़ितों को बचाने के लिए सभी सरकारी रिसोर्स लगाने का वादा किया. किसी भी ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है.

2014 में चिबोक (Chibok) में स्कूली छात्रा के किडनैप होने के बाद से नाइजीरिया में 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को किडनैप किया गया है. आलोचक इस लगातार संकट के लिए भ्रष्टाचार, कमजोर कानून लागू करने और केस न चलने को जिम्मेदार ठहराते हैं, और स्कूलों और समुदायों के लिए ज्यादा मजबूत सुरक्षा की मांग करते हैं.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

NigeriaKidnapping

Trending news

SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
road accident
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
DNA
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
DNA
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
Tejas Plane Crash News
दुबई एयर शो में हिमाचल के लाल ने गंवाई जान, पत्नी भी पायलट; कौन थे शूरवीर नमन स्याल
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान