स्कूल से 315 बच्चे अगवा, इस देश में मास किडनैपिंग से मचा हड़कंप

Nigeria Christians Persecution: पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां के एक ईसाई समूह का कहना है कि देश के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों का अपहरण किया गया है. यह नाइजीरिया के सबसे बड़े सामूहिक अपहरणों में से एक है. इस घटना के बाद से अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले इस देश में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

स्कूल से छात्रों-शिक्षकों का अपहरण

पश्चिमी नाइजीरिया के नाइजर राज्य में सेंट मैरी को-एजुकेशन स्कूल पर शुक्रवार 21 नवंबर 2025 की सुबह छापेमारी हुई थी. वहीं इससे कुछ दिन पहले ही एक अन्य हमला हुआ था, जिसमें बंदूकधारियों ने पड़ोसी केब्बी राज्य में एक सेंकडरी स्कूल पर हमला कर 25 लड़कियों को किडनैप कर लिया था. नाइजीरिया के ईसाई संघ (CAN) ने पहले बताया था कि हमले में 227 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन बाद में किए गए वेरिफिकेशन में पता चला कि कुल 303 छात्रों और 12 शिक्षकों का अपहरण किया गया था.

स्कूलों को बंद करने का आदेश

'AFP'की रिपोर्ट के मुताबिक लापता लड़के और लड़कियों की उम्र 8-18 साल के बीच है. किडनैप की हुई छात्रों की संख्या सेंट मैरी के कुल छात्र संख्या 629 का लगभग आधा हिस्सा है. स्कूल से अगवा किए गए छात्रों और शिक्षकों की सही संख्या को लेकर नाइजीरियाई सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, हालांकि नाइजर राज्य के गवर्नर मोहम्मद उमर बागो ने शनिवार 22 नवंबर 2025 को कहा कि खुफिया विभाग और पुलिस इसकी गिनती कर रही है.गवर्नर बागो ने तुरंत नाइजर के सभी स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. वहीं सरकार अब छात्रों और शिक्षकों को बचाने पर ध्यान दे रही है. आस पास के राज्यों में भी यही उपाय लागू किया गया है.

राष्ट्रपति ने कैंसिल किए प्लान

नाइजीरिया में बढ़ते संकट को देख राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 47 रेशिडेंशियल सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. देश में संकट की गंभीरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने घरेलू सुरक्षा स्थिति पर ध्यान देने के लिए जोहांसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अपनी योजना समेत कई इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होने के अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है. बता दें कि अपहरण की नई घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामवादियों के ईसाइयों की हत्या के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद हुई है. अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने नाइजीरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नुहु रिबाडू के साथ बातचीत के दौरान अबुजा से ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है.