Advertisement
trendingNow12986044
Hindi Newsदुनिया

नाइजीरिया ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब, बताया- क्यों मारे जा रहे हैं ईसाई; क्या है विवाद की जड़

Nigeria Christians Persecutions: नाइजीरिया में ईसाईयों के प्रति हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, जिसका नाइजीरिया ने जवाब दिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 03, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाइजीरिया ने दिया ट्रंप की धमकी का जवाब, बताया- क्यों मारे जा रहे हैं ईसाई; क्या है विवाद की जड़

Nigeria Violence: अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में पिछले कुछ समय से ईसाईयों के प्रति हिंसा बढ़ी है. इससे पूरे देश में अशांति फैली हुई है. इसको लेकर नाइजीरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता डैनियल बवाला ने कहा कि नाइजीरिया में अमेरिका ईसाई उत्पीड़न के अपने दावों को लेकर एकतरफा तौर पर कोई सैन्य अभियान नहीं चला सकता. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस तरह की सैन्य धमकी फेक रिपोर्ट्स पर बेस्ड है और ऐसा लगता है कि यह बैठक कराने और बातचीत के लिए दबाव बनाने की ट्रंप की टेक्नीक का हिस्सा है. बता दें कि बवाला ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पेंटागन को नाइजीरिया में ईसाई उत्पीड़न के मामले को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बनाना शुरू करने का आदेश दिया था. 

ट्रंप की धमकी  

ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों के प्रति हिंसा को लेकर कहा कि नाइजीरिया ईसाइयों के उत्पीड़न में लगाम लगाने पर विफल रही है, जिसकी 220 मिलियन की आबादी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लगभग समान रूप से विभाजित है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था,' अगर नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देना जारी रखती है तो USA तुरंत नाइजीरिया को सभी सहायता रोक देगा.' ट्रंप ने नाइजीरिया से भयानक अत्याचार कर रहे इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करने की भी बात कही.  

ये भी पढ़ें- नाइजीरिया में मचा भारी बवाल, ईसाईयों के खिलाफ भड़की हिंसा, ट्रंप ने दिया जांच का आदेश  

Add Zee News as a Preferred Source

 

राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने क्या कहा?  

बता दें कि ट्रंप की यह धमकी नाइजीरिया को विषेश चिंता वाले देशों में लिस्ट करने के बाद आई है. अमेरिका इस लिस्ट में ऐसे देशों को डालता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नाइजीरिया के सुरक्षा संकटों में ईसाई और मुसलमान दोनों मारे गए हैं. वहीं नाइजीरिया ने ईसाइयों पर अत्याचार से इनकार किया है. बवाला ने कहा,' जब नाइजीरिया में सैन्य अभियान की बात आती है तो यह एक ऐसा मामला है, जिस पर दोनों नेताओं को सहमत होना पड़ता है. यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप एकतरफा कर सकते है खासकर जब वह देश एक संप्रभु राज्य है और वह देश अपराध को सहायता और बढ़ावा नहीं दे रहा है.'   

ये भी पढ़ें- कनाडा के पीएम ने ट्रंप के आगे जोड़े हाथ! मांगी माफी; किस पर आग बबूला हो गए थे US राष्ट्रपति? 

 

नाइजीरिया में हिंसा का कारण  

नाइजीरिया में संघर्ष से प्रभावित एक पादरी हयाब ने कहा कि सरकार को संघर्ष प्रभावित गांवों में लोगों की जान बचाने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नाइजीरिया सालों से ईसाई और मुस्लिम हिंसा का सामना कर रहा है, जिसमें दोनों ही प्रभावित हुए हैं. दोनों समूह देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं. उनका कहना है कि यह हिंसा  मुख्य रूप से उत्तरी नाइजीरिया में होती है, जिसे बोको हराम के विद्रोहियों और सशस्त्र गिरोह फैलाते हैं. इनमें अधिकतर पूर्व चरवाहे होते हैं, जिन्होंने  चरवाहों और किसानों के बीच लगातार संघर्ष के बाद कृषक समुदायों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे.       

FAQ
 
नाइजीरिया में क्या है विवाद की जड़? 

नाइजीरिया में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है. 

क्या कहा नाइजीरिया ने? 

नाइजीरिया ने कहा है कि ट्रंप की धमकी फेक रिपोर्ट्स पर बेस्ड है और सैन्य कार्रवाई एकतरफा नहीं हो सकती है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 16 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 16 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
2020 Delhi riots
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत