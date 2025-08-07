बस, ऑटो नहीं फ्लाइट रोकने लगा सिंगर, सिर से छूकर निकल गया पंख, अधिकारियों ने लिया कड़ा एक्शन

Nigeria News: अक्सर देखा जाता है कि लोग अधिक दूरी तय करने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं. कभी-कभी फ्लाइट में लोग अजीबो-गरीब हरकत भी करते हैं. मारपीट- गुस्सा तो आम हो चुका है. इसी बीच नाइजीरिया में एक फेमस सिंगर ने ऐसी हरकत की कि उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया. उन्हें किसी सामान को लेकर विमान अधिकारियों ने टोका तो वो टर्मिनल पर उड़ान को रोकने के लिए खड़े हो गए जिससे काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा. जानें क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला

प्रसिद्ध फ़ूजी गायक, किंग वासिउ अयिन्दे मार्शल उड़ान भरने वाले थे इसी दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा टीम ने बताया कि वह अपना फ्लास्क विमान में नहीं ले जा सकते हैं. जिस पर वो गुस्सा हो गए और अपने फ्लास्क का सामान वहां खड़े अधिकारी पर गिरा दी और उसमें शराब निकली. इसके बाद उन्हें उड़ान भरने से मना किया गया तो वो टर्मिनल पर विमान के सामने खड़े हो गए. वो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से लागोस की उड़ान भरने वाले थे.

हो सकता था बड़ा हादसा

इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि विमान उड़ान भर रहा था और गायक को विमान के पंखों से टकराने से बचने के लिए झुकना पड़ा. जहां पर एक तरफ गायक को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया वहीं दूसरी तरफ पायलट के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. इसके अलावा कहा कि यह एक अस्थायी रूप से विवेक और नियंत्रण खोने वाला मामला था जिसकी वजह से गंभीर मौतें भी हो सकती थीं. बता दें कि गायक दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया में बेहद लोकप्रिय हैं, जहां उनके पारंपरिक फ़ूजी संगीत, योरूबा जातीय समूह का एक प्रमुख संगीत की उत्पत्ति हुई. गायक KWAM 1 के नाम से काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं. ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है. इसके पहले भी कई ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले मामले सामने आए है.

F&Q

सवाल- नाइजीरिया की आबादी कितनी है?

जवाब- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की आबादी लगभग 227.71 मिलियन है और यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है.