/नाइजीरिया के सोकोतो में दर्दनाक हादसा, नदी में नाव डूबने से 40 से ज्यादा लोगों की गई जान

उत्तर पश्चिम नाइजीरिया के सकोटो राज्य में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. क्षमता से अधिक सवारियों से भरी एक नाव अचानक नदी के बीच में पलट गई, जिसके चलते करीब 40 लोगों की डूबने से मौत हो गई. देश के इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी (अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) ने इस भयावह हादसे और मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है. ये लोग खेतों पर काम करने जा रहे थे तभी इस हादसे का शिकार बन गए.
वाली नाव में वे लोग सवार थे जो गोरोन्यो लोकल गवर्नमेंट एरिया के गोराऊ शहर में खेतों पर मजदूरी करने जा रहे थे. अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ. मौसम खराब था या नाव ओवरलोडेड थी, या कोई और वजह. नदी के बहाव और जरूरत से ज्यादा वजन के चलते नाव अपना संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते गहरे पानी में समा गई. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, नाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.
इस हादसे में एक 13 वर्षीय किशोरी ने भी जान गवा दी. इस लड़की के 55 साल वर्षीय दादा समाइला गारबा ने बताया कि उन्होंने खुद पीड़ितों के 42 शव गिने. उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. उनकी 13 साल की पोती जमीला उस्मान भी उन शवों में शामिल थी. गारबा की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर और बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचे. पानी से शवों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि कोई फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके.
नाइजीरिया के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोग आवागमन के लिए बड़े पैमाने पर जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, लाइफ जैकेट न पहनना, नावों की खराब स्थिति और अंधाधुंध ओवरलोडिंग यहां आम बात हो चुकी है, जिसके चलते आए दिन ऐसे जानलेवा हादसे देखने को मिलते हैं. प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.