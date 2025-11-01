Advertisement
नाइजीरिया में मचा भारी बवाल, ईसाईयों के खिलाफ भड़की हिंसा, ट्रंप ने दिया जांच का आदेश

Nigeria Violence Against Christians: अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इन दिनों ईसाईयों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जाहिर की है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:28 PM IST
नाइजीरिया में मचा भारी बवाल, ईसाईयों के खिलाफ भड़की हिंसा, ट्रंप ने दिया जांच का आदेश

World News In Hindi:  अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में इन दिनों अशांति फैली है. यहां पर धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद हिंसा का आधार बना है, जिसके लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है. ट्रंप ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है और कई ईसाईयों को मारा जा रहा है. ट्रंप ने मामले की जांच करने का अनुरोध किया है.  

'नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है...'  

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा,' नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है. हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं. इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं. मैं नाइजीरिया को एक विशेष चिंता का देश घोषित कर रहा हूं.' राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा,' जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का नाइजीरिया की तरह कत्लेआम हो रहा है, तो कुछ तो करना ही होगा. मैं कांग्रेसी रिले मूर, अध्यक्ष टॉम कोल और सदन की विनियोग समिति के साथ मिलकर इस मामले की तुरंत जांच करने और मुझे रिपोर्ट करने का अनुरोध करता हूं. नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार होते देख अमेरिका चुप नहीं रह सकता. हम दुनिया भर में अपनी विशाल ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं.' 

ये भी पढ़ें- कनाडा के पीएम ने ट्रंप के आगे जोड़े हाथ! मांगी माफी; किस पर आग बबूला हो गए थे US राष्ट्रपति? 

कांग्रेस सदस्यों ने चिंता जाहिर की  

नाइजीरिया में हो रही इस धार्मिक हिंसा को लेकर पहले भी अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने चिंता जाहिर की है. बता दें कि हिंसा का एक कारण इस्लामिक समूह बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविन्स जैसे समूह भी हैं. ऐसे चरमपंथी इस्लामिक समूह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं. अकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ इस तरह से हिंसा फैलाने का आधार धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरवाद है. 

ये भी पढ़ें- टॉप इजरायली सेना की अधिकारी, फलीस्तीनी कैदी पर किया था अत्याचार, दबाव में देना पड़ा इस्तीफा  

 

नाइजीरिया में इस्लाम धर्म 

नाइजीरिया में इस्लाम धर्म के लोगों की तादाद ज्यादा है. 47 से 54 फीसदी लोग यहां इस्लाम को मानते हैं. उत्तरी हिस्से में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है. इस हिस्से में गरीबी भी ज्यादा है. वहीं दक्षिण-पूर्वी इलाके में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. यहां लोगों की जीवनशैली भी काफी बेहतर है. नाइजीरिया में दोनों धर्मों के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईसाइयों के विरोध के बावजूद वहां उत्तरी राज्यों में इस्लामी शरिया कानून को माना जा रहा है. दोनों धार्मिक समूहों की आपसी लड़ाई अब हिंसक रूप ले चुकी है. ( इनपुट -आईएएनएस)  

FAQ 

नाइजीरिया में क्या हो रहा है? 

नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, जिसमें कई ईसाई मारे जा रहे हैं. 

हिंसा का जिम्मेदार कौन है? 

नाइजीरिया में हिंसा का जिम्मेदार कट्टरपंथी इस्लामवादी समूह जैसे बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविन्स हैं. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

