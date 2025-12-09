Advertisement
नाइजीरिया में आर्मी ने मौत के मुंह से निकाले 100 स्कूली बच्चे, 300 छात्रों को किया था किडनैप

NIGERIA kidnapping: बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि उन सभी को एक तंबू में रखा गया था. जहां उनको उन्हें शोर न मचाने के लिए कहा जाता था. इतना ही नहीं उनको शोर मचाने पर उनकी पिटाई करने और घर नहीं भेजने की धमकी भी दी थी. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:10 PM IST
नाइजीरिया में आर्मी ने मौत के मुंह से निकाले 100 स्कूली बच्चे, 300 छात्रों को किया था किडनैप

Nigerian School Student Kidnapping: नाइजीरिया में अपहरणकर्ताओं से बचाए गए 100 स्कूली बच्चों की आखिरकार घर वापसी हो गई है. क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया  ने कहा कि इन बच्चों का मंगलवार को मेडिकल चेकअप के बाद परिजनों को सौंपने दिया जाएगा. ये बच्चें उन 300 से ज्यादा छात्रों और 12 स्टाफ में शामिल थे जिनका 21 नवंबर की सुबह सेंट मैरी बोर्डिंग स्कूल से बंदूकधारियों ने किडनैप किया था. पिछले एक दशक से ज्यादा समय में हुआ ये अब का सबसे बड़ा किडनैपिंग का मामला है. 

बच्चों को धमकी 
इन बच्चों से न्यूज एजेंसी ऑफ नाइजीरिया ने बात की है. बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि उन सभी को एक तंबू में रखा गया था. जहां उनको उन्हें शोर न मचाने के लिए कहा जाता था. इतना ही नहीं उनको शोर मचाने पर उनकी पिटाई करने और घर नहीं भेजने की धमकी भी दी थी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मलम नुहु रिबाडु की मौजूदगी में बच्चे सरकार के नुमाइंदों को सौंपे गए हैं.  रिबाडू के अनुसार बच्चों को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेज के साथ-साथ दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के एक संयुक्त अभियान के जरिए बचाया गया है. 

राष्ट्रपति को धन्यवाद

इसके साथ-साथ उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि संघीय सरकार जल्द से जल्द संवेदनशील इलाकों में तुरंत सुरक्षा के उपाय करेगी. इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ-साथ धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर लंबे समय तक चलने वाले कम्युनिटी-बेस्ड समाधान के लिए काम कर रही है. उनका मानना है कि असुरक्षा के कारण हर बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा. नाइजर राज्य के गवर्नर, मोहम्मद उमरू बागो ने बच्चों का स्वागत करते हुए इसे माता-पिता और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी राहत बताया. उन्होंने इस बचाव के लिए राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू को जरूरी मदद देने के लिए धन्यवाद भी दिया. 

इनपुट--आईएएनएस

