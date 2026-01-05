Advertisement
trendingNow13064032
Hindi Newsदुनियाअमेरिका में भारतीय महिला की बेरहमी से हत्या, लापता बताकर भारत भाग आया एक्स-बॉयफ्रेंड

अमेरिका में भारतीय महिला की बेरहमी से हत्या, 'लापता' बताकर भारत भाग आया एक्स-बॉयफ्रेंड


Nikita Godishala murder: अमेरिका में 27 वर्षीय भारतीय महिला निकिता गोदीशाला की हत्या कर उनके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा के भारत भागने के बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तलाश शुरू की गई है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में भारतीय महिला की बेरहमी से हत्या, 'लापता' बताकर भारत भाग आया एक्स-बॉयफ्रेंड

Nikita Godishala murder: अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक भारतीय महिला की दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. 27 वर्षीय निकिता गोदीशाला, जो एलिकॉट सिटी की रहने वाली और हेल्थकेयर में काम करती थीं, उन्हें 3 जनवरी को कोलंबिया के एक अपार्टमेंट में छुरा घोंपकर मार दिया गया, घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उनके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा की तलाश शुरू कर दी, जो घटना के कुछ घंटे बाद भारत के लिए उड़ान भर चुका था.

हावर्ड काउंटी पुलिस के अनुसार, शर्मा ने 2 जनवरी को निकिता के लापता होने की रिपोर्ट दी थी और बताया कि उन्होंने उन्हें 31 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में आखिरी बार देखा था. पुलिस ने बाद में पता लगाया कि उसी दिन शर्मा अमेरिका छोड़कर भारत चला गया था. 3 जनवरी को पुलिस ने अपार्टमेंट पर छापेमारी की और निकिता का शव छुरा घोंपने के निशानों के साथ पाया, पुलिस का मानना है कि उन्हें 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे मारा गया है.

 अर्जुन शर्मा पर केस दर्ज
अधिकारियों ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और इसके आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अमेरिकी संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर शर्मा को ढूंढने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. अभी तक हत्या का कोई साफ कारण सामने नहीं आया है और जांच जारी है. अमेरिका और भारत के बीच गंभीर अपराधों में सहयोग के लिए गंभीर अपराध वाले आरोपियों को सौंपने की संधि मौजूद है, लेकिन इसमें न्यायालय और कूटनीतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए गिरफ्तारी में समय लग सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

निकिता गोदीशाला हेल्थकेयर और डेटा एनालिटिक्स में उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवर थीं. उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री और भारत के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनका करियर फार्मेसी, क्लीनिकल रिसर्च और हेल्थ डेटा मैनेजमेंट तक फैला हुआ था. वह डेटा का इस्तेमाल स्वास्थ्य प्रणाली और मरीजों के परिणाम सुधारने के लिए करती थीं और SQL, Tableau, Power BI, Python जैसे टूल्स में माहिर थीं.

अमेरिकी कानून के अनुसार, प्रथम दर्जे की हत्या की शर्त है कि यह पूरे प्लानिंग के तहत हो, जबकि द्वितीय दर्जे की हत्या बिना योजना के जानबूझकर की गई हत्या को कहा जाता है. निकिता की हत्या का यह मामला न केवल उनके परिवार और समुदाय के लिए शॉकिंग है, बल्कि यह अमेरिका और भारत के बीच कानूनी और कूटनीतिक सहयोग की जरूरत को भी दर्शाता है. 

ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

nikita godishala

Trending news

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब