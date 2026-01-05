अमेरिका में भारतीय महिला की बेरहमी से हत्या, 'लापता' बताकर भारत भाग आया एक्स-बॉयफ्रेंड

Nikita Godishala murder: अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक भारतीय महिला की दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है. 27 वर्षीय निकिता गोदीशाला, जो एलिकॉट सिटी की रहने वाली और हेल्थकेयर में काम करती थीं, उन्हें 3 जनवरी को कोलंबिया के एक अपार्टमेंट में छुरा घोंपकर मार दिया गया, घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उनके पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा की तलाश शुरू कर दी, जो घटना के कुछ घंटे बाद भारत के लिए उड़ान भर चुका था.

हावर्ड काउंटी पुलिस के अनुसार, शर्मा ने 2 जनवरी को निकिता के लापता होने की रिपोर्ट दी थी और बताया कि उन्होंने उन्हें 31 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में आखिरी बार देखा था. पुलिस ने बाद में पता लगाया कि उसी दिन शर्मा अमेरिका छोड़कर भारत चला गया था. 3 जनवरी को पुलिस ने अपार्टमेंट पर छापेमारी की और निकिता का शव छुरा घोंपने के निशानों के साथ पाया, पुलिस का मानना है कि उन्हें 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे मारा गया है.

अर्जुन शर्मा पर केस दर्ज

अधिकारियों ने अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और इसके आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अमेरिकी संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर शर्मा को ढूंढने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. अभी तक हत्या का कोई साफ कारण सामने नहीं आया है और जांच जारी है. अमेरिका और भारत के बीच गंभीर अपराधों में सहयोग के लिए गंभीर अपराध वाले आरोपियों को सौंपने की संधि मौजूद है, लेकिन इसमें न्यायालय और कूटनीतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए गिरफ्तारी में समय लग सकता है.

निकिता गोदीशाला हेल्थकेयर और डेटा एनालिटिक्स में उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवर थीं. उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री और भारत के जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनका करियर फार्मेसी, क्लीनिकल रिसर्च और हेल्थ डेटा मैनेजमेंट तक फैला हुआ था. वह डेटा का इस्तेमाल स्वास्थ्य प्रणाली और मरीजों के परिणाम सुधारने के लिए करती थीं और SQL, Tableau, Power BI, Python जैसे टूल्स में माहिर थीं.

अमेरिकी कानून के अनुसार, प्रथम दर्जे की हत्या की शर्त है कि यह पूरे प्लानिंग के तहत हो, जबकि द्वितीय दर्जे की हत्या बिना योजना के जानबूझकर की गई हत्या को कहा जाता है. निकिता की हत्या का यह मामला न केवल उनके परिवार और समुदाय के लिए शॉकिंग है, बल्कि यह अमेरिका और भारत के बीच कानूनी और कूटनीतिक सहयोग की जरूरत को भी दर्शाता है.

