Advertisement
trendingNow13064951
Hindi Newsदुनियारूममेट था EX-ब्वायफ्रेंड नहीं... निकिता गोदिशाला मर्डर केस पिता ने खोले कई राज; कहा- गलत तरीके से कर रहे हैं पेश

रूममेट था EX-ब्वायफ्रेंड नहीं... निकिता गोदिशाला मर्डर केस पिता ने खोले कई राज; कहा- 'गलत तरीके से कर रहे हैं पेश'

Nikita Godishala murder case: अमेरिका में रह रही हैदराबाद की युवती निकिता गोदिशाला की हत्या के मामले में पिता ने साफ किया कि आरोपी अर्जुन शर्मा उसका एक्स-बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि पूर्व रूममेट था. परिवार ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और निकिता के शव को भारत लाने की मांग की है, ताकि उसे न्याय मिल सके.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूममेट था EX-ब्वायफ्रेंड नहीं... निकिता गोदिशाला मर्डर केस पिता ने खोले कई राज; कहा- 'गलत तरीके से कर रहे हैं पेश'

Nikita Godishala murder case: अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में हैदराबाद की रहने वाली 27 साल की युवती निकिता गोदिशाला की हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर देने का काम किया है. कोलंबिया शहर के एक अपार्टमेंट में निकिता का शव चाकू से गोदने के निशानों के साथ मिला था. कुछ दिन पहले ही उसे लापता बताया गया था. इस मामले में अमेरिकी पुलिस ने 26 वर्षीय अर्जुन शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि वह हत्या के बाद भारत भाग गया. हालांकि अब निकिता के पिता ने इस पूरे मामले को लेकर कई अहम बातें सामने रखी हैं.

रिश्ते को गलत तरीके से किया जा रहा है पेश
निकिता के पिता आनंद गोदिशाला ने साफ कहा है कि अर्जुन शर्मा निकिता का एक्स-बॉयफ्रेंड नहीं था, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है. उनके मुताबिक अर्जुन सिर्फ निकिता का पूर्व रूममेट था. वह पहले उसी अपार्टमेंट में दो अन्य लोगों के साथ रहता था. पिता का कहना है कि रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे मामले की सच्चाई से ध्यान भटक रहा है.

आनंद गोदिशाला ने यह भी दावा किया कि अर्जुन शर्मा ने कई लोगों से कर्ज लिया था और हाल ही में भारत लौटने की योजना बना रहा था. मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा कि निकिता को भी इस बात का पता चल गया था. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल उन्हें किसी पक्के आर्थिक विवाद की जानकारी नहीं है और इस बारे में वह निकिता के दोस्तों से अभी खुल के बात नहीं कर पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

31 दिसंबर तक सब ठिक था
निकिता के पिता ने अपनी बेटी से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए बताया कि 31 दिसंबर की रात निकिता ने उन्हें फोन कर नए साल की शुभकामनाएं दी थीं. उस बातचीत में निकिता बिल्कुल सामान्य थी और किसी तरह की परेशानी के संकेत नहीं थे. इसके बाद 2 जनवरी को उसके लापता होने की सूचना मिली. परिवार के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी.

निकिता पिछले चार साल से अमेरिका में रह रही थी और एक हेल्थ कंपनी में डेटा एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थी. उसने अमेरिका से एमएस की पढ़ाई पूरी की थी और हाल ही में उसे बेस्ट एम्प्लॉई का अवॉर्ड भी मिला था. परिवार ने भारत और तेलंगाना सरकार से अपील की है कि निकिता के शव को जल्द भारत लाया जाए. पिता का आरोप है कि अर्जुन शर्मा ने ही पहले पुलिस में शिकायत की और फिर देश छोड़कर भाग गया है. परिवार चाहता है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी सजा मिले.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

nikita godishala

Trending news

देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी