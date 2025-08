Trump Tariff: 'रूसी तेल पर चीन को छूट तो भारत पर टैरिफ क्यों', ट्रंप पर भड़क उठीं ये प्रभावशाली अमेरिकी राजनेता

Nikki Haley on Trump Tariff Policy: भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने की ट्रंप की जिद से दोनों देशों में अविश्वास का माहौल बढ़ता जा रहा है. ट्रंप की इस सनकपन का अब अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है. भारतवंशी अमेरिकी राजनेता निक्की हैले ने टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का कड़ा विरोध करते हुए उन पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने वाले 'चीन से प्यार और भारत को फटकार' की ट्रंप की नीति यूएस-भारत के संबंधों को खतरे में डाल रही है.

चीन पर मेहरबान क्यों हैं ट्रंप- निक्की हैले

निक्की हैले ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा, 'ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन चीन जोकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वह मजे से रूस और ईरान का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क बन जाता है. इसके बावजूद उस पर कार्रवाई करने के बजाय ट्रंप चीन को टैरिफ पर 90 देने की मोहलत दे देते हैं. ट्रंप को चीन को यह छूट और भारत जैसे सहयोगी मुल्कों पर भारी टैरिफ लगाकर उससे अपने रिश्तों को खतरे में नहीं डालना चाहिए.'

India should not be buying oil from Russia. But China, an adversary and the number one buyer of Russian and Iranian oil, got a 90-day tariff pause. Don’t give China a pass and burn a relationship with a strong ally like India.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 5, 2025