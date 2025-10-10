Advertisement
trendingNow12955578
Hindi Newsदुनिया

'33 करोड़ देवी-देवताओं से तुलना करके ईसाईयों को तमाचा मारा है...', विवेक रामास्वामी हिंदुओं का झंडा कर रहे बुलंद! निक्‍की हेली का बेटा कर रहा विरोध

Nikki Haley son Nalin slams Vivek Ramaswamy for blasphemous: अमेरिका में विवेक रमास्वामी ने हिंदू धर्म को होली ट्रिनिटी से जोड़कर समझाया, तो निक्की हेली के बेटे नलिन ने इसे ईसाई अपमान बताकर तीखा हमला किया. '33 करोड़ देवताओं' वाली तुलना को ब्लास्फेमस कहा. जानें पूरा विवाद.  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 10, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'33 करोड़ देवी-देवताओं से तुलना करके ईसाईयों को तमाचा मारा है...', विवेक रामास्वामी हिंदुओं का झंडा कर रहे बुलंद! निक्‍की हेली का बेटा कर रहा विरोध

Nikki Haley son Nalin slams Vivek Ramaswamy: अमेरिका की राजनीति में धर्म का रंग फिर चढ़ गया है. भारतीय मूल के रिपब्लिकन लीडर विवेक रमास्वामी के बयान पर बड़ा विवाद मच है. उन्होंने हिंदू धर्म के बहुदेववाद को ईसाई होली ट्रिनिटी से तुलना करके समझाने की कोशिश की तो निक्की हेली के बेटे नलिन हेली ने इसे ईसाई विश्वास पर 'तमाचा' बता दिया. ये सब मोंटाना में चैर्ली किर्क के 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' इवेंट के दौरान हुआ.सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कोई विवेक को हिंदू गौरव का प्रतीक बता रहा, तो कोई नलिन के साथ खड़ा. क्या है ये पूरा विवाद. जानें पूरी स्टोरी.

विवेक ने हिंदू धर्म को कैसे डिफेंड किया?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, निक्की हेली के बेटे ने पवित्र त्रिदेव और हिंदू धर्म को लेकर विवेक रामास्वामी के बयान पर जमकर हमला बोला है. चार्ली किर्क के टर्निंग पॉइंट यूएसए के मोंटाना कार्यक्रम में विवेक रामास्वामी को अपने हिंदू धर्म पर एक असहज सवाल का सामना करना पड़ा था. इवेंट में एक युवक ने सवाल दागा- हिंदू बहुदेववादी कैसे कंजर्वेटिव वैल्यूज शेयर कर सकता है? विवेक ने कूल रहते हुए जवाब दिया, "भाई, मैं ओहियो का पादरी बनने नहीं गया, गवर्नर बनने हूं. मेरा हिंदू धर्म मेरी पॉलिटिक्स में रुकावट नहीं. उन्होंने वेदांत का सहारा लिया और कहा कि हिंदू धर्म में 'एथिकल मोनोथीइज्म' है यानी एक ही सच्चा भगवान. फिर उन्होंने इसकी तुलना करते हुए आगे समझाते हुए कहा कि जैसे ईसाई होली ट्रिनिटी (फादर, सन, होली स्पिरिट) मानते हैं, तो बहुदेववादी नहीं हो जाते. वैसे ही हिंदू में भी एक भगवान के कई रूप हैं.

निक्‍की हेली के बेटे ने जमकर जताया विरोध
अक्सर हिंदू धर्म और भारतीय मूल के होने के कारण ट्रोल होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी के इस बयान के बाद फिर जमकर विरोध झेलना पड़ा. इस बार उनके मुख्य आलोचक बने दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली के भारतीय मूल के कैथोलिक बेटे निक्की हेली. नलिन हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की नेता रामास्वामी के बयानों की आलोचना की. हेली ने कहा कि पवित्र त्रिदेवों की तुलना अपने 33 करोड़ देवताओं से करना ईशनिंदा, अपमानजनक और हर ईसाई के मुंह पर तमाचा है.

33 करोड़ देवता नहीं होते फिर तुम्हारे दादा-दादी...
अगर आप किसी ईसाई राज्य के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इतनी शालीनता रखें कि हमारे धर्म को जानें और उसे बदनाम न करें. जिसके बाद एक यूजर ने काउंटर किया, "33 करोड़ देवता नहीं होते, तुम्हारे सिख दादा-दादी कहां फिट?" नलिन ने रिप्लाई दिया, "मेरे सिख दादा-दादी कभी ईसाई फेथ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, ट्रिनिटी से कंपेयर नहीं करते." एक और कमेंट आया, "तुम सिख इंडियन हो, कभी हममें से नहीं बनोगे." नलिन ने कहा, "मैं कैथोलिक हूं, व्हाइट-इंडियन मिक्स्ड.मुझे खुद पसंद है." ये एक्सचेंज ने विवाद को और भड़का दिया. 

हिंदू कम्युनिटी ने क्यों लिया विवेक का पक्ष?
हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की डायरेक्टर सुहाग शुक्ला ने क्लियर किया, "विवेक ने ट्रिनिटी की तुलना किसी से नहीं की.उन्होंने सिर्फ कहा कि एक भगवान समान या विविध रूपों में प्रकट हो सकता है." उन्होंने जोड़ा कि ओहियो या साउथ कैरोलिना 'ईसाई स्टेट' नहीं हैं. विवेक, जो अक्सर हिंदू और इंडियन ओरिजिन से ट्रोलिंग झेलते हैं, इस बार भी निशाने पर हैं. लेकिन कई हिंदू उन्हें हीरो मान रहे हैं. कह रहे कि वे हिंदू फ्लैग को अमेरिकी राजनीति में बुलंद कर रहे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Nikki Haley

Trending news

Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त