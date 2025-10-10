Nikki Haley son Nalin slams Vivek Ramaswamy: अमेरिका की राजनीति में धर्म का रंग फिर चढ़ गया है. भारतीय मूल के रिपब्लिकन लीडर विवेक रमास्वामी के बयान पर बड़ा विवाद मच है. उन्होंने हिंदू धर्म के बहुदेववाद को ईसाई होली ट्रिनिटी से तुलना करके समझाने की कोशिश की तो निक्की हेली के बेटे नलिन हेली ने इसे ईसाई विश्वास पर 'तमाचा' बता दिया. ये सब मोंटाना में चैर्ली किर्क के 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' इवेंट के दौरान हुआ.सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कोई विवेक को हिंदू गौरव का प्रतीक बता रहा, तो कोई नलिन के साथ खड़ा. क्या है ये पूरा विवाद. जानें पूरी स्टोरी.

विवेक ने हिंदू धर्म को कैसे डिफेंड किया?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, निक्की हेली के बेटे ने पवित्र त्रिदेव और हिंदू धर्म को लेकर विवेक रामास्वामी के बयान पर जमकर हमला बोला है. चार्ली किर्क के टर्निंग पॉइंट यूएसए के मोंटाना कार्यक्रम में विवेक रामास्वामी को अपने हिंदू धर्म पर एक असहज सवाल का सामना करना पड़ा था. इवेंट में एक युवक ने सवाल दागा- हिंदू बहुदेववादी कैसे कंजर्वेटिव वैल्यूज शेयर कर सकता है? विवेक ने कूल रहते हुए जवाब दिया, "भाई, मैं ओहियो का पादरी बनने नहीं गया, गवर्नर बनने हूं. मेरा हिंदू धर्म मेरी पॉलिटिक्स में रुकावट नहीं. उन्होंने वेदांत का सहारा लिया और कहा कि हिंदू धर्म में 'एथिकल मोनोथीइज्म' है यानी एक ही सच्चा भगवान. फिर उन्होंने इसकी तुलना करते हुए आगे समझाते हुए कहा कि जैसे ईसाई होली ट्रिनिटी (फादर, सन, होली स्पिरिट) मानते हैं, तो बहुदेववादी नहीं हो जाते. वैसे ही हिंदू में भी एक भगवान के कई रूप हैं.

Just when you thought it couldn’t get worse. Comparing the Holy Trinity to your 330 million gods is blasphemous, disrespectful, and a slap in the face to every Christian. If you’re gonna run for governor in a state that is Christian, have the decency to learn our faith and not… https://t.co/nkA7Y0LuzV Add Zee News as a Preferred Source — Nalin Haley (@Nalin_Haley) October 9, 2025

निक्‍की हेली के बेटे ने जमकर जताया विरोध

अक्सर हिंदू धर्म और भारतीय मूल के होने के कारण ट्रोल होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी के इस बयान के बाद फिर जमकर विरोध झेलना पड़ा. इस बार उनके मुख्य आलोचक बने दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली के भारतीय मूल के कैथोलिक बेटे निक्की हेली. नलिन हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की नेता रामास्वामी के बयानों की आलोचना की. हेली ने कहा कि पवित्र त्रिदेवों की तुलना अपने 33 करोड़ देवताओं से करना ईशनिंदा, अपमानजनक और हर ईसाई के मुंह पर तमाचा है.

33 करोड़ देवता नहीं होते फिर तुम्हारे दादा-दादी...

अगर आप किसी ईसाई राज्य के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इतनी शालीनता रखें कि हमारे धर्म को जानें और उसे बदनाम न करें. जिसके बाद एक यूजर ने काउंटर किया, "33 करोड़ देवता नहीं होते, तुम्हारे सिख दादा-दादी कहां फिट?" नलिन ने रिप्लाई दिया, "मेरे सिख दादा-दादी कभी ईसाई फेथ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, ट्रिनिटी से कंपेयर नहीं करते." एक और कमेंट आया, "तुम सिख इंडियन हो, कभी हममें से नहीं बनोगे." नलिन ने कहा, "मैं कैथोलिक हूं, व्हाइट-इंडियन मिक्स्ड.मुझे खुद पसंद है." ये एक्सचेंज ने विवाद को और भड़का दिया.

Hi @Nalin_Haley, 1⃣ @VivekGRamaswamy didn't "compare" the Trinity to anything--he asked the young man to reflect that One God can express in co-equal or diverse forms.

2⃣ Hindus believe in One Reality that is meditated upon or worshipped as that, as One God or in different forms… https://t.co/CaDyY2cuBV — Suhag A. Shukla (@SuhagAShukla) October 9, 2025

हिंदू कम्युनिटी ने क्यों लिया विवेक का पक्ष?

हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की डायरेक्टर सुहाग शुक्ला ने क्लियर किया, "विवेक ने ट्रिनिटी की तुलना किसी से नहीं की.उन्होंने सिर्फ कहा कि एक भगवान समान या विविध रूपों में प्रकट हो सकता है." उन्होंने जोड़ा कि ओहियो या साउथ कैरोलिना 'ईसाई स्टेट' नहीं हैं. विवेक, जो अक्सर हिंदू और इंडियन ओरिजिन से ट्रोलिंग झेलते हैं, इस बार भी निशाने पर हैं. लेकिन कई हिंदू उन्हें हीरो मान रहे हैं. कह रहे कि वे हिंदू फ्लैग को अमेरिकी राजनीति में बुलंद कर रहे.