ट्रंप, भारत से दोस्ती मत बर्बाद करो, सीधे PM मोदी से बातचीत कीजिए वरना... निक्की हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों दी नसीहत?

Nikki Haley on India Russian oil issue: अमेरिका और भारत के बीच हाल के दिनों में व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. ट्रंप ने हर तरीके से भारत को डराने की कोशिश की लेकिन भारत अपने नीतियों पर अड़ा रहा. नतीजा यह हुआ कि अब अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल उठने लगे हैं. WION में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी है कि वह भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब न करें. हेली ने ट्रंप से अपील की है कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करें ताकि रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर कोई हल निकाला जा सके. उनकी यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारत के आयात पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% जुर्माना लगाने के फैसले के बाद आई है.

क्यों दी हेली ने यह नसीहत?

निक्की हेली ने न्यूज़वीक में एक लेख में लिखा कि भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में एक अहम लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में भारत-अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति को उलट देना एक “रणनीतिक भूल” होगी. हेली ने अमेरिकी विदेश नीति में दोहरे मापदंड की आलोचना की. उन्होंने बताया कि चीन, जो रूस और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट दी गई है, जबकि भारत पर सख्ती की जा रही है. हेली ने कहा, “भारत का उदय, कम्युनिस्ट चीन के विपरीत, मुक्त विश्व के लिए खतरा नहीं है.”

चीन को क्यों बताया खतरा?

हेली ने जोर देकर कहा कि चीन का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है और भारत ही वह देश है जो इसका मुकाबला कर सकता है. उन्होंने लिखा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व में उसकी बढ़ती सैन्य और सुरक्षा भूमिका अमेरिका के लिए फायदेमंद है. भारत की भौगोलिक स्थिति भी चीन के व्यापार और ऊर्जा मार्गों को प्रभावित कर सकती है. अगर भारत-अमेरिका रिश्ते खराब होते हैं, तो इसका फायदा चीन उठा सकता है.

ट्रंप और मोदी से सीधी बातचीत की सलाह

हेली ने ट्रंप को सुझाव दिया कि वह पीएम मोदी से सीधे बात करें और रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर रचनात्मक समाधान खोजें. उन्होंने भारत से भी आग्रह किया कि वह ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से ले. हेली का मानना है कि दोनों देशों के बीच दशकों की दोस्ती और साझा हितों को देखते हुए इस तनाव को सुलझाया जा सकता है. उन्होंने कहा, “चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है.”