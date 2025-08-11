 निमिषा प्रिया को जल्दी दो फांसी...मृक के भाई ने चिट्ठी लिखकर की मांग, बढ़ेंगी नर्स की मुश्किलें
Advertisement
trendingNow12875731
Hindi Newsदुनिया

निमिषा प्रिया को जल्दी दो फांसी...मृक के भाई ने चिट्ठी लिखकर की मांग, बढ़ेंगी नर्स की मुश्किलें


Nimisha Priya Death Sentence: निमिषा प्रिया की सजा को लेकर मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई ने तीसरी बार याचिका दायर है, जिसमें उसे सजा देने की मांग की गई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 11, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निमिषा प्रिया को जल्दी दो फांसी...मृक के भाई ने चिट्ठी लिखकर की मांग, बढ़ेंगी नर्स की मुश्किलें

Nimisha Priya Case: यमन की जेल में कैद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं. उसपर जिस व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज है उसके भाई ने निमिषा को फांसी की सजा देने के लिए लगातार तीसरी बार याचिका दायर की है. इसको लेकर मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर किया है.  

मृतक के भाई ने दी याचिका 
अब्दुल फत्ताह महदी ने शनिवार 9 अगस्त 2025 को अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उसने निमिषा को निचली कोर्ट की ओर से दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग के लिए यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल से तीसरी बार आवेदन दिया और उनसे मुलाकात की. फत्ताह ने सोशल मीडिया पर डिप्टी जनरल को लिखी एक चिट्ठी भी शेयर की है, जिसपर तलाल के उत्तराधिकारियों मे हस्ताक्षर किए हैं.  

ये भी पढ़ें- इजरायल के हमले में मरे अल जजीरा के पत्रकार, IDF ने बताया आतंकी, कहा- हमास के लिए कर रहे थे काम  

निमिषा को सजा देने की मांग 
चिट्ठी में तलाल की हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताकर निमिषा प्रिया को तुरंत सजा देने की मांग की गई है. बता दें कि इससे पहले 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन बाद में उसे स्थगित कर दिया गया. 38 साल की निमिषा को जुलाई साल 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया. उसने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसकी मौत हो गई.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो आधी दुनिया तबाह कर देंगे...',  अमेरिका में बैठकर भारत को धमकी दे रहे थे मुनीर, खुद का ही उड़ा दिया मजाक 

परिवार ने मुआवजा लेने से किया मना 
निमिषा को साल 2020 में यमनी कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाई गई थी. वहीं साल 2023 में देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी. निमिषा प्रिया वर्तमान में यमन की राजधानी सना के एक जेल में बंद है. यह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है. मामले में पीड़ित परिवार मुआवजा लेने से मना कर चुका है.    

FAQ 

निमिषा प्रिया को क्या सजा सुनाई गई है?
निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. 

निमिषा प्रिया की फांसी क्यों टली?
निमिषा प्रिया की फांसी ब्लड मनी को लेकर बातचीत के कारण टली है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात है. 

ब्लड मनी क्या है ? 
ब्लड मनी यमन की एक परंपरा है, जहां पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर दोषी को माफ किया जा सकता है. 

About the Author
author img
श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Nimisha Priya Case

Trending news

इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
Live: PM मोदी ने सांसदों के लिए बने फ्लैटों का किया उद्घाटन, निर्माण करने वाले मजदूरों से की बात
#Breaking news
Live: PM मोदी ने सांसदों के लिए बने फ्लैटों का किया उद्घाटन, निर्माण करने वाले मजदूरों से की बात
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
India Bangladesh news
बांग्लादेशी डकैतों की मेघालय में दुकानदार के अपहरण की कोशिश; BSF ने कर दिया 'इलाज'
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
AI
WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना
;