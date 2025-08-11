निमिषा प्रिया को जल्दी दो फांसी...मृक के भाई ने चिट्ठी लिखकर की मांग, बढ़ेंगी नर्स की मुश्किलें

Nimisha Priya Case: यमन की जेल में कैद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं. उसपर जिस व्यक्ति की हत्या का मामला दर्ज है उसके भाई ने निमिषा को फांसी की सजा देने के लिए लगातार तीसरी बार याचिका दायर की है. इसको लेकर मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर किया है.

मृतक के भाई ने दी याचिका

अब्दुल फत्ताह महदी ने शनिवार 9 अगस्त 2025 को अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उसने निमिषा को निचली कोर्ट की ओर से दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग के लिए यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल से तीसरी बार आवेदन दिया और उनसे मुलाकात की. फत्ताह ने सोशल मीडिया पर डिप्टी जनरल को लिखी एक चिट्ठी भी शेयर की है, जिसपर तलाल के उत्तराधिकारियों मे हस्ताक्षर किए हैं.

निमिषा को सजा देने की मांग

चिट्ठी में तलाल की हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताकर निमिषा प्रिया को तुरंत सजा देने की मांग की गई है. बता दें कि इससे पहले 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन बाद में उसे स्थगित कर दिया गया. 38 साल की निमिषा को जुलाई साल 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया. उसने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसकी मौत हो गई.

परिवार ने मुआवजा लेने से किया मना

निमिषा को साल 2020 में यमनी कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाई गई थी. वहीं साल 2023 में देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी. निमिषा प्रिया वर्तमान में यमन की राजधानी सना के एक जेल में बंद है. यह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है. मामले में पीड़ित परिवार मुआवजा लेने से मना कर चुका है.

FAQ

निमिषा प्रिया को क्या सजा सुनाई गई है?

निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है.

निमिषा प्रिया की फांसी क्यों टली?

निमिषा प्रिया की फांसी ब्लड मनी को लेकर बातचीत के कारण टली है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात है.

ब्लड मनी क्या है ?

ब्लड मनी यमन की एक परंपरा है, जहां पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर दोषी को माफ किया जा सकता है.