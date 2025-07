ये तो चमत्कार हो गया! निमिषा प्रिया की टली फांसी, यमन में 16 जुलाई को मौत की तारीख थी मुकर्रर

Nimisha Priya death sentence postponed: केरल की नर्स निमिषा प्रिया, जो यमन की जेल में मौत की सजा काट रही थीं, उनकी फांसी टल गई है. 37 साल की निमिषा को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर भारत सरकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की कोशिशों के चलते यह सजा टाल दी गई है.

In the case of Nimisha Priya, it has been learnt that the local authorities in Yemen have postponed the execution scheduled for July 16, 2025. Government of India, which has since the beginning of the case been rendering all possible assistance in the matter, has made concerted…

