इराकी हवाई हमले में चार लेबनानी समेत IS के 9 आतंकवादी ढेर

बगदाद: इराकी वायुसेना (Iraqi Air Force) ने राजधानी बगदाद के उत्तरी हिस्से में हवाई हमले (Air Strikes) की जिसमें इस्लामिक स्टेट (Islamic State) के नौ संदिग्ध आतंकी (Suspected Terrorists) मारे गए हैं जिनमें से चार लेबनान (Lebanon) के हैं.

इराकी सेना के बैरकों पर किया था हमला

इस महीने की शुरुआत में आईएस (Islamic State) के लड़ाकों (Fighters) ने इराकी सेना (Iraqi Army) के बैरकों पर हमला (Attack) किया था. आपको बता दें कि इसके जवाब में ये हमले (Attacks) किए गए हैं.

एक गार्ड और 11 सैनिकों की हुई थी मौत

आईएस (IS) के बंदूकधारियों (Gunmen) ने 21 जनवरी को बकौबा शहर के बाहरी हिस्से में स्थित अल अजीम जिले की पहाड़ियों पर स्थित बैरकों (Barracks) पर हमला कर दिया था जिसमें एक गार्ड (Guard) और 11 सैनिकों (Soldiers) की मौत (Deaths) हुई थी. इराकी बलों के कमांडर इन चीफ के प्रवक्ता (Spokesperson Of The Commander-In-Chief Of Iraqi Forces) याहिया रसूल ने बताया कि तीन हमले किए गए हैं जिनमें नौ आतंकवादी (Terrorists) मारे गए हैं.

चार लेबनान के आतंकवादी भी शामिल

एक सुरक्षा अधिकारी (Security Officer) ने ‘एसोसिएटिड प्रेस’ को बताया कि मरने वालों में (Among The Deads) चार लेबनान (Lebanon) के आतंकवादी भी शामिल हैं जो त्रिपोली शहर (Tripoli) के रहने वाले थे.

(इनपुट - एपी)

