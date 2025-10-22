Advertisement
Weird News: नौ महीने का नाटक, झूठी डिलीवरी और एक गुड़िया जिसने मचा दी सनसनी! सच्चाई खुली तो सबके होश उड़ गए

UK News in Hindi: एक महिला 9 महीने की गर्भवती थी. सब उसकी प्रेग्नेंसी से खुश थे. लोगों ने उसकी प्रेग्नेंसी में गिफ्ट और शुभकामनाएं दी. लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो वह बच्ची नहीं, बल्कि गुड़िया थी. उसने कई महीनों बाद तक इस राज को छिपाए रखा. आखिर उसने ऐसा क्यों किया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:27 PM IST
Dramatic woman gives birth to a doll: क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई महिला अपने पूरे परिवार और दोस्तों को यह यकीन दिला सके कि उसने बच्चे को जन्म दिया… जबकि असल में उसके हाथ में एक गुड़िया थी? हां, यह बिल्कुल सच है! यह कहानी है कि 22 वर्षीय महिला किरा कज़िन्स की, जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाटकबाज़ी रची और खुद को भी अजीब सी उलझनों में फंसा लिया.

डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, किरा ने अपने परिवार और दोस्तों को विश्वास दिलाया कि वह गर्भवती है. उसने सोशल मीडिया पर गर्भावस्था की झलकियाँ साझा कीं, 'छोटी राजकुमारी के लात मारने' की वीडियोज़ दिखाईं और यहां तक कि पिंक कॉन्फ़ेट्टी से भरी जेंडर-रिवील पार्टी भी आयोजित की. लोग उसकी खुशियों में शामिल हुए, उसे गिफ्ट दिए और यहां तक कि एक शानदार एक हजार डॉलर वाला प्रैम भी भेज दिया. लेकिन जो लोग उसे बधाई दे रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि असली 'बच्चा' कोई मानव शिशु नहीं, बल्कि एक बेहद असली लगने वाली रीबॉर्न गुड़िया थी.

नवजात बच्ची या सुपर-रियल गुड़िया?

किरा ने अपनी चालाकी को और बढ़ाते हुए यह दिखाया कि उसने अकेले ही 5 पौंड 4 औंस की बच्ची को जन्म दिया है, जिसे दिल की बीमारी भी है. परंतु, जैसे-जैसे समय बीता, करीबी लोगों को शक होने लगा. बच्ची कभी नहीं रोई और किरा किसी को भी उसे छूने नहीं देती थी. उसने कहा कि वह हाल ही में स्वास्थ्य जांच करवा चुकी है, इसलिए सावधानी बरत रही है.

उसकी यह चालाकी भरी कहानी तब उजागर हुई जब किरा ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैं गर्भवती नहीं थी. कोई बच्चा नहीं था. मैंने सब कुछ बनाया और यह खेल बहुत दूर तक चला गया. मैं बहुत गलत थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कब रोकूं.'

किरा ने स्वीकार किया कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और इसी वजह से उसने यह सब किया, लेकिन यह उस व्यवहार को सही नहीं ठहराता. उसने अपने दोस्तों और परिवार से माफी मांगी, खासकर उन लोगों से जिन्होंने उसे गर्भवती होने के लिए समर्थन और प्यार दिया.

कैसे सामने आई उसकी धांधली?

किरा ने बताया कि उसने नकली स्कैन फोटो, संदेश, पूरी जन्म कहानी और गुड़िया को असली बच्ची की तरह दिखाने तक की कोशिश की. उसने स्वीकार किया कि अब उसे एहसास है कि उसने भरोसा तोड़ा और शायद कुछ दोस्त कभी वापस नहीं मिलेंगे.

उसकी सबसे करीबी दोस्त, निएव मैकरोबर्ट, ने बताया कि कैसे सच सामने आया. उसने कहा कि उसने देखा कि किरा ने सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए. जब उसने पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा वास्तव में एक गुड़िया थी. यहां तक कि किरा ने बच्ची के पिता को टेक्स्ट किया कि 'बच्ची मर गई. 

निएव ने कहा, 'मैं नहीं सोच सकती कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा जिसे इतना बड़ा झूठ बताया गया. सबने उसे सच मानकर खुशी मनाई और वह सब केवल एक नाटक था.'

'मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई'

किरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे पता है कि मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई. सबने मेरे लिए खुशी के आंसू बहाए, मुझे उठाया, मुझे साथ ले गए और मेरी हर बात पर विश्वास किया. आप सभी के साथ ऐसा करना गलत था. मैं माफी चाहती हूं."

किरा की कहानी बताती है कि कभी-कभी हमारी मानसिक स्थिति हमें असामान्य कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है. यह न केवल मजेदार और आश्चर्यजनक है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि झूठ चाहे कितना भी मासूम लगे, वह रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है.

किरा की इस कहानी में नाटक, धोखा, और माफी तीनों हैं. यह एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर लोग हंसेंगे, हैरान होंगे और थोड़ी गंभीरता भी महसूस करेंगे. आखिरकार, असली बच्चा न होकर भी उसने लोगों के दिलों में हिलोरें मचाई और एक 'गुड़िया वाली गर्भवती' की कहानी को सच में बदल दिया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

