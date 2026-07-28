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उसे भारत की जेल में होना चाहिए... भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी पर भड़कीं UK की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल, खोल दी सारी पोल

Nirav Modi Extradition: यूके की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी से भारत-ब्रिटेन के संबंधों और आपसी भरोसे को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीरव मोदी को भारत की जेल में अपनी सजा काटनी चाहिए थी.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 28, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:46 AM IST
उसे भारत की जेल में होना चाहिए... भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी पर भड़कीं UK की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल, खोल दी सारी पोल
Image Credit: Nirav Modi Extradition Case

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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