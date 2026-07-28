/उसे भारत की जेल में होना चाहिए... भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में देरी पर भड़कीं UK की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल, खोल दी सारी पोल

Nirav Modi news: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करीब 2 अरब डॉलर के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में हो रही देरी को लेकर ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अपनी ही सरकार और कानूनी प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है.
'द डायमंड किंग' पॉडकास्ट में बोलते हुए प्रीति पटेल ने कहा कि वह बेहद हैरान और निराश हैं कि नीरव मोदी अब भी ब्रिटेन में ही मौजूद है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत की जेल में अपनी सजा काटनी चाहिए थी. हमारी व्यवस्था और बहानों की वजह से यह मामला लटका रहा, जो यूके के सिस्टम का खुला दुरुपयोग और ब्रिटिश टैक्सपेयर्स का सरासर अपमान है.
प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. उन्होंने खुलासा किया कि इस लंबी देरी की वजह से भारत सरकार ब्रिटेन से बेहद नाराज है और दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा टूटा है.
पूर्व गृह मंत्री के अनुसार, जब तक नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी, तब तक भारत ने ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों को वापस लेने में सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया था. इस एक मामले की वजह से 2019 से 2022 के बीच उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच गंभीर राजनयिक खिंचाव बना रहा.
55 वर्षीय नीरव मोदी फिलहाल लंदन की पेंटनविले जेल में बंद है. वह भारत में तीन मुख्य आपराधिक मामलों में वॉन्टेड है. सीबीआई का PNB फ्रॉड केस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच और गवाहों को प्रभावित करने का मामला. ब्रिटेन में अपने सभी कानूनी रास्ते खत्म होने और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) से भी कोई राहत न मिलने के बाद, अब सालों से अटके उसके भारत प्रत्यर्पण की उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है.