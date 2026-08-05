/7 दिन बाद बर्फ से निकाले गए निर्मल पुर्जा समेत 4 पर्वतारोहियों के शव, बेस कैंप तक पहुंचा रेस्क्यू

अपने बयान में ACP अध्यक्ष ने कहा,' अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की ओर से, मुझे यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि ब्रॉड पीक पर एक असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन बचाव अभियान के बाद निर्मल पुरजा, झोंग वांग, नीमा शेरपा और किलु शेरपा के पार्थिव शरीर सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं. उन्हें अब सुरक्षित रूप से बेस कैंप पहुंचाया गया है.' अध्यक्ष ने आगे लिखा,' मैं मिंगमा जी की अगुवाई वाली समर्पित ग्राउंड रिकवरी टीम का धन्यवाद करता हूं. इस टीम में सिरबाज खान, आबिद बेग, शेरबाज और दिपेन गुरुंग समेत पेंबा छेवांग शेरपा शामिल थे. इन लोगों की हिम्मत, प्रोफेशनलिज्म और निस्वार्थ लगन की वजह से ही बेहद मुश्किल हालात में यह रिकवरी मुमकिन हो पाई.'