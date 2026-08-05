/7 दिन बाद बर्फ से निकाले गए निर्मल पुर्जा समेत 4 पर्वतारोहियों के शव, बेस कैंप तक पहुंचा रेस्क्यू

Nirmal Purja Body Recovered: ब्रिटिश-नेपाली माउंटेनियर निर्मल पुर्जा की बीते दिनों ब्रॉड पीक में आए एक बर्फीले तूफान में मौत हो गई थी. उनका शरीर अबतक नीचे नहीं लाया गया था. वहीं, अब 'अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान' (ACP) ने ऐलान किया है कि ब्रॉड पीक पर चलाए गए हाई अल्टीट्यूड रिकवरी ऑपरेशन में निर्मल पुर्जा और 3 अन्य र्वतारोहियों के पार्थिव शरीर को बेस कैंप में लाया गया है.
पाकिस्तान अल्पाइन क्लब के अध्यक्ष की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर जारी किए गए एक बयान के मुताबिक, निर्मल पुरजा, झोंग वांग, नीमा शेरपा और किलु शेरपा के पार्थिव शरीर को बेहद चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन बचाव अभियान सफलतापूर्वक बरामद किया
अपने बयान में ACP अध्यक्ष ने कहा,' अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की ओर से, मुझे यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि ब्रॉड पीक पर एक असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन बचाव अभियान के बाद निर्मल पुरजा, झोंग वांग, नीमा शेरपा और किलु शेरपा के पार्थिव शरीर सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं. उन्हें अब सुरक्षित रूप से बेस कैंप पहुंचाया गया है.' अध्यक्ष ने आगे लिखा,' मैं मिंगमा जी की अगुवाई वाली समर्पित ग्राउंड रिकवरी टीम का धन्यवाद करता हूं. इस टीम में सिरबाज खान, आबिद बेग, शेरबाज और दिपेन गुरुंग समेत पेंबा छेवांग शेरपा शामिल थे. इन लोगों की हिम्मत, प्रोफेशनलिज्म और निस्वार्थ लगन की वजह से ही बेहद मुश्किल हालात में यह रिकवरी मुमकिन हो पाई.'
अध्यक्ष ने इस पोस्ट में सरकार का भी आभार जताते हुए लिखा,' मैं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरकार, गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार, स्थानीय अधिकारियों और उन सभी सहयोगी एजेंसियों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके सहयोग और तालमेल ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई. मैं इस मुश्किल समय में ब्रिटिश हाई कमीशन और नेपाल एंबेसी से मिले सहयोग और मदद के लिए भी उन्हें धन्यवाद करता हूं. आज का दिन एक अहम पड़ाव है, लेकिन 3 माउंटेनियर अभी भी लापता हैं. हम जब भी हालात इजाजत देंगे उन्हें खोजने और वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,ताकि वे भी अपने चाहने वालों के पास घर लौट सकें.'
पोस्ट में आगे लिखा गया कि मिलने वाले पर्वतारोही अब अपने परिवारों के पास घर लौटने की अपनी आखिरी यात्रा शुरू करेंगे. हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें कुछ सुकून मिलेगा और वे अपने चाहने वालों को वह सम्मानजनक विदाई दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं. अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की ओर से मैं परिवारों, दोस्तों और दुनिया भर के पर्वतारोहण समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'
निम्स दाई के नाम से मशहूर निर्मल पुर्जा का जन्म नेपाल के म्यागदी जिले के एक गांव में हुआ था. वह 18 की उम्र में ही साल 2003 में ब्रिटिश सेना की गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए और 2009 में उन्हें UK स्पेशल फोर्सेज के लिए चुना गया. अपनी 16 साल की मिलिट्री सर्विस के दौरान निर्मल पुर्जा को पर्वतारोहण का शौक चढ़ा. उन्होंने साल 2012 में 6,119 मीटर ऊंची लोबुचे चोटी पर अपनी पहली चढ़ाई की. निम्स दाई को साल 2019 में 'प्रोजेक्ट पॉसिबल' के तहत सिर्फ 6 महीने के अंदर 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद दुनियाभर में पहचान मिली थी.