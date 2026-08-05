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7 दिन बाद बर्फ से निकाले गए निर्मल पुर्जा समेत 4 पर्वतारोहियों के शव, बेस कैंप तक पहुंचा रेस्क्यू

Nirmal Purja Body Recovered Brought To Base Camp: माउंटेनियर निर्मल पुर्जा के पार्थिव शरीर को को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है. उसे ग्राउंड रिकवरी टीम की ओर से बेस कैंप भी पहुंचा दिया गया है. इसकी जानकारी 'अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान' की ओर से दी गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:32 PM IST
7 दिन बाद बर्फ से निकाले गए निर्मल पुर्जा समेत 4 पर्वतारोहियों के शव, बेस कैंप तक पहुंचा रेस्क्यू

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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