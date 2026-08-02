/Oh my God! ब्रॉड पीक पर दबे पांव आई मौत, एवलॉन्च से पहले दिखी माउंटेनियर निर्मल पुर्जा और उनकी टीम; सामने आया आखिरी वीडियो

Nirmal Purja Mountaineer last pic and video: ब्रॉड पीक के बेस कैंप से ली गई एक तस्वीर को पर्वतारोही निर्मल पुर्जा और उनकी टीम की ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान ली गई आखिरी तस्वीर माना जा रहा है. इस तस्वीर के कुछ ही देर बाद भीषण हिमस्खलन हुआ. निर्मल पुर्जा की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि उनकी टीम के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.
दुनियाभर में मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा के निधन पर शोक के बीच उनके आखिरी अभियान की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है. पाकिस्तान के मशहूर टूर ऑपरेटर कराकोरम विजन ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर और वीडियो साझा किया, जिसमें 30 जुलाई को पुर्जा समेत 10 पर्वतारोही ब्रॉड पीक की चढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं. इसके चंद पलों बाद पहाड़ से विशाल एवलॉन्च आया और सभी बर्फीले ताबूत में समा गए.
कराकोरम विजन ने बताया कि यह तस्वीर 'त्रासदी आने से ठीक पहले' ली गई थी. उन्होंने कहा कि बेस कैंप से सभी 10 अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहियों को साफ देखा जा सकता था. अचानक उनके ऊपर से विशाल हिमस्खलन आया. बर्फ हटने के बाद ऊपरी ढलानों पर कोई भी दिखाई नहीं दिया.
वीडियो में पहाड़ से बर्फ का विशाल गुबार नीचे गिरता दिखाई देता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढक लेता है. नीचे मौजूद लोग घबराकर पूछते सुनाई देते हैं कि क्या हिमस्खलन बेस कैंप तक पहुंच जाएगा.
30 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कराकोरम पर्वत क्षेत्र में स्थित 8,047 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की सूचना मिलने के बाद खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. ब्रॉड पीक दुनिया की सबसे कठिन चोटियों में गिनी जाती है.
43 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा इस 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने 2019 में महज छह महीने से कुछ अधिक समय में दुनिया की सभी 14 आठ हज़ारी चोटियों पर चढ़ाई कर विश्वभर में पहचान बनाई थी. उनकी इस उपलब्धि पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री '14 Peaks' भी बनी थी.
हिमस्खलन में निर्मल पुर्जा की मौत हो गई. उनकी कंपनी एलीट एक्सपीड ने इसकी पुष्टि की. पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार चार पर्वतारोहियों के शव मिले हैं, जिनमें से तीन की पहचान अमेरिकी मैलोरी गीस, ओमान की नाधिरा अहमद अब्दुल्ला अल हार्थी और नेपाल के पुर बहादुर गुरूंग के रूप में हुई है. बाकी लापता पर्वतारोहियों की तलाश बेहद खराब मौसम और दुर्गम इलाके में जारी है.
अभियान से कुछ दिन पहले निर्मल पुर्जा ने एक्स पर लिखा था कि शुरुआत में उनकी योजना केवल गैशरब्रुम 2 (G2) पर चढ़ाई करने की थी. लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि अगर वे ब्रॉड पीक भी फतह कर लेते हैं तो बिना ऑक्सीजन दुनिया की सभी 14 आठ हजारी चोटियों पर दो बार चढ़ने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बनने से सिर्फ एक कदम दूर रह जाएंगे.
उन्होंने आगे लिखा, 'यह योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन अवसर कभी शोर नहीं मचाते, वे उन लोगों से धीरे से बात करते हैं जो चुपचाप मेहनत कर रहे होते हैं.'
अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'ब्रॉड पीक, मैं तुमसे सिर्फ सुरक्षित ऊपर जाने और सुरक्षित लौट आने की कामना करता हूं. मैं किसी भी पर्वत को कभी हल्के में नहीं लेता.'