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189 दिनों में 14 शिखर फतह करने वाले निम्स की मौत; PoK की इस चोटी ने निगल लिया '14 Peaks' का असली हीरो

Mountaineer Nirmal Purja Death: दुनिया के सबसे फेमस पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का निधन हो चुका है. पर्वतों से प्रेम करने वाले निम्स दाई ने अपनी अंतिम सांसें भी ऊंची चोटियों को ही समर्पित की. वह ब्रॉड पीक पर आए बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:48 PM IST
189 दिनों में 14 शिखर फतह करने वाले निम्स की मौत; PoK की इस चोटी ने निगल लिया '14 Peaks' का असली हीरो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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