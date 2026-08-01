189 दिनों में 14 शिखर फतह करने वाले निम्स की मौत; PoK की इस चोटी ने निगल लिया '14 Peaks' का असली हीरो

निम्स दाई माउंट एवरेस्ट, ल्होत्से और मकालू इन 3 चोटियों पर 48 घंटे के अंदर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही भी बन चुके हैं. उन्होंने साल 2021 की भीषण सर्दी में दुनिया के सबसे कठिन पर्वत माउंट केटू पर भी अपनी नेपाली टीम के साथ सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी. ब्रॉड पीक पर चढ़ने से कुछ ही दिन पहले निर्मल पुर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था,' ब्रॉड पीक मैं तुमसे सुरक्षित ऊपर जाने और सुरक्षित वापस नीचे आने के अलावा और कुछ नहीं मांगता.' निर्मल ब्रॉड पीक की चोटी फतह करने के बाद दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी 'चो ओयु' पर चढ़ने की योजना बना रहे थे.