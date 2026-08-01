189 दिनों में 14 शिखर फतह करने वाले निम्स की मौत; PoK की इस चोटी ने निगल लिया '14 Peaks' का असली हीरो

Nirmal Purja Death: पहाड़ों को जीतने वाला आज खामोश है, मगर उसकी हिम्मत हर शिखर पर हमेशा गूंजती रहेगी. नेपाल के फेमस पर्वतारोही निर्मल पुर्जा अब हमारे बीच नहीं रहे. बीते 30 जुलाई को वह पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित ब्रॉड पीक पर आए खतरनाक हिमस्खलन के चलते लापता हो गए थे. इस बर्फीले तूफान में उनके साथ अन्य 9 पर्वतारोहियों की भी मौत हो गई.
निर्मल पुर्जा को दुनियाभर के लोग उन्हें प्यार से 'निम्स दाई' भी बुलाते हैं. अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान (ACP) के मुताबिक, काराकोरम क्षेत्र में 8,051 मीटर ऊंचे ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के दौरान लगभग 7,000 मीटर की ऊंचाई पर यह बुरा हादसा हुआ. इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और एक-एक कर सभी पर्वतारोहियों की लाशें मिलती रहीं.
निर्मल पुर्जा पर्वतारोहण की दुनिया का जाना-पहचाना नाम है. उनका जन्म 25 जुलाई 1983 को नेपाल में हुआ था. उन्होंने साल 2003 में ब्रिटिश सेना जॉइन की और वहां गोरखा ब्रिगेड और स्पेशल बोट सर्विस (SBS) में सैनिक के तौर पर अपनी सर्विस दी. साल 2009 में वह रॉयल मरीन की एलीट स्पेशल फोर्स में भी शामिल हुए. उन्होंने बाद में सेना की नौकरी छोड़ पूरी तरह से अपना जीवन पर्वतों को समर्पित कर दिया और पर्वतारोही के तौर पर अपना करियर बनाया.
निर्मल पुर्जा ने साल 2019 में 'प्रॉजेक्ट पॉसिबल' के तहत केवल 6 महीने के अंदर की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 पर्वत चोटियों को फतह कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया था. यह रिकॉर्ड इससे पहले तकरीबन 8 साल का था. नेटफ्लिक्स ने उनके इस हैरतअंगेज कारनामे को '4 पीक्स: नथिंग इज इम्पॉसिबल' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है.
BREAKING: Renowned Nepali mountaineer Nirmal “Nimsdai” Purja has officially been declared dead following the devastating avalanche on Broad Peak (8,047 m) in Pakistan’s Karakoram. Further details to follow.
— Everest Today (@EverestToday) August 1, 2026
निम्स दाई ने 'बियॉन्ड पॉसिबल' (Beyond Possible) नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को 6 महीने में फतह करने के ऐतिहासिक मिशन की कहानी बताई है.
निम्स दाई माउंट एवरेस्ट, ल्होत्से और मकालू इन 3 चोटियों पर 48 घंटे के अंदर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही भी बन चुके हैं. उन्होंने साल 2021 की भीषण सर्दी में दुनिया के सबसे कठिन पर्वत माउंट केटू पर भी अपनी नेपाली टीम के साथ सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी. ब्रॉड पीक पर चढ़ने से कुछ ही दिन पहले निर्मल पुर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था,' ब्रॉड पीक मैं तुमसे सुरक्षित ऊपर जाने और सुरक्षित वापस नीचे आने के अलावा और कुछ नहीं मांगता.' निर्मल ब्रॉड पीक की चोटी फतह करने के बाद दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी 'चो ओयु' पर चढ़ने की योजना बना रहे थे.