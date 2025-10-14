Advertisement
Hindi Newsदुनिया

'सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठा रहा PAK', फिर हुई आतंकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती

Pakistan: पाकिस्तान बार-बार अपनी हरकतों की वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करता रहता है. एक बार फिर उसे आतंकवाद और PoK में दमन को लेकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:01 AM IST
Pakistan: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ऐसे में भारत बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी पोल खोलता रहता है. भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को 'आतंक, हिंसा, कट्टरता, असहिष्णुता और उग्रवाद का मुख्य स्रोत' बताते हुए मांग की है कि पाकिस्तान कश्मीर के उस हिस्से में जारी 'गंभीर और निरंतर मानवाधिकार उल्लंघन' को तुरंत रोके, जिसे उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है.

केरल से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने उपनिवेशवाद-उन्मूलन से संबंधित महासभा समिति में कहा,'पाकिस्तान आतंक, हिंसा, कट्टरता, असहिष्णुता और उग्रवाद का मुख्य स्रोत है. इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान की तरफ से प्रशिक्षित और प्रायोजित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 बेकसूर नागरिकों की हत्या कर दी थी.'

पाकिस्तान के क्रूर दमन का पर्दाफाश

उन्होंने अप्रैल 1948 में पास हुए सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 47 का उल्लंघन करते हुए कश्मीर के उस हिस्से में पाकिस्तान के क्रूर दमन का पर्दाफाश किया, जिस पर पड़ोसी मुल्क का कब्जा है. प्रेमचंद्रन ने कहा,'हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह उन इलाकों में जारी गंभीर और निरंतर मानवाधिकार उल्लंघनों को रोके, जिन्हें उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है. वहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है.'

पाकिस्तान सेना ने मारे 12 लोग

उन्होंने आगे कहा,'सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों में ही पाकिस्तान की फौज और उसके समर्थकों ने कई बेकसूर नागरिकों की हत्या कर दी है, जो अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे.'  उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सेना ने विरोध प्रदर्शन को कुचलते हुए 12 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी. प्रेमचंद्रन ने समिति में बीते हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से भारत और कश्मीर को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये टिप्पणियां चौथी समिति के कार्यक्षेत्र या एजेंडे में शामिल किसी भी विषय से संबंधित नहीं थीं. 

J&K भारत का अभिन्न हिस्सा

उन्होंने कहा,'विडंबना है कि एक ऐसा देश जो दुनियाभर में आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बदनाम है, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान जैसा देश, जिसका सैन्य तानाशाही, दिखावटी चुनाव, लोकप्रिय निर्वाचित नेताओं की गिरफ्तारी, धार्मिक उग्रवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का पुराना इतिहास रहा है, उसे भविष्य में इस मंच से उपदेश देने से परहेज करना चाहिए.' प्रेमचंद्रन ने दोहराया है,'जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा.'

(इनपुट-आईएएनएस)

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Pakistan

