'हमारी ओर से नहीं होगी एयर स्ट्राइक', जेलेंस्की ने रूस को दिया अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव, अचानक क्यों बदल गए हैं सुर?

Zelenskyy on Russia-Ukraine War: पिछले 4 साल से रूस के साथ युद्ध में उलझा यूक्रेन अब इस जंग से थक गया है. अपने जान-माल के भारी नुकसान से परेशान यूक्रेन ने रूस के साथ अस्थाईय संघर्षविराम का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दिया है. यह प्रपोजल ऐसे समय में सामने आया है, जब इस ट्रंप के दूत जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ शनिवार को मॉस्को और रविवार को कीव का दौरा करने वाले हैं.
जेलेंस्की ने अपना प्रस्ताव देते हुए कहा, 'हमारी ओर से रूस पर कोई हवाई हमला नहीं होगा. रूस को भी इन वार्ताओं को आयोजित करने और इस अमेरिकी यात्रा से जुड़े साजो-सामान के मुद्दों को सुलझाने के लिए हवाई हमले न करके शांति सुनिश्चित करनी चाहिए.'
उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कीव आ रहे अमेरिकी दूतों की परवाह है, रूस की नहीं. वह उनकी सुरक्षा चाहता है. उन्होंने कहा कि उनका देश साढ़े चार साल से चले आ रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए वास्तविक विकल्प चाहता है.
जेलेंस्की का यह प्रस्ताव शुक्रवार को उस दिन सामने आया, जब रूस ने यूक्रेन की खुफिया सेवा के मुख्यालय पर दोपहर में हवाई हमला किया था. इस हमले से यूक्रेन हिलकर रह गया. जेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करके यूक्रेन के खुफिया प्रमुख को मारने की कोशिश की गई.
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने टेलीग्राम पर लिखा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर मॉस्को का दौरा करेंगे. इसके बाद वे रविवार को कीव आएंगे. चूंकि वे मॉस्को से कीव आएंगे तो उस दौरान यूक्रेन उस पर कोई हवाई हमला नहीं करेगा. लेकिन हम चाहते हैं कि इन वार्ताओं के दौरान रूस भी कोई एयर अटैक न करे. जिससे कुश्नर और विटकॉफ सुरक्षित रूप से पहुंच सकें.
जेलेंस्की ने लिखा, 'हम इस बात को देखेंगे कि विटकॉफ और कुश्नर के पास युद्ध खत्म करने से जुड़े क्या प्रस्ताव हैं और मॉस्को क्या डिमांड रखता है. इसके बाद यूक्रेन इस मामले में अपना फैसला करेगा.' बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं. इन हमलों में उसके कई नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दोनों शांति दूतों को दोनों देश में भेजने की कोशिश की थी. अब देखना होगा कि क्या इस यात्रा से इस अंतहीन जंग को खत्म करने का कोई रास्ता निकल पाएगा.