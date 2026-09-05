'हमारी ओर से नहीं होगी एयर स्ट्राइक', जेलेंस्की ने रूस को दिया अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव, अचानक क्यों बदल गए हैं सुर?

जेलेंस्की ने लिखा, 'हम इस बात को देखेंगे कि विटकॉफ और कुश्नर के पास युद्ध खत्म करने से जुड़े क्या प्रस्ताव हैं और मॉस्को क्या डिमांड रखता है. इसके बाद यूक्रेन इस मामले में अपना फैसला करेगा.' बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं. इन हमलों में उसके कई नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दोनों शांति दूतों को दोनों देश में भेजने की कोशिश की थी. अब देखना होगा कि क्या इस यात्रा से इस अंतहीन जंग को खत्म करने का कोई रास्ता निकल पाएगा.