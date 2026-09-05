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'हमारी ओर से नहीं होगी एयर स्ट्राइक', जेलेंस्की ने रूस को दिया अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव, अचानक क्यों बदल गए हैं सुर?

US-Ukraine War Latest News: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के अस्थायी संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि शांति के लिए कुश्नर और विटकॉफ पहुंचने वाले हैं. ऐसे में रूस को भी एयर अटैक नहीं करना चाहिए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 05, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:22 AM IST
'हमारी ओर से नहीं होगी एयर स्ट्राइक', जेलेंस्की ने रूस को दिया अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव, अचानक क्यों बदल गए हैं सुर?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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