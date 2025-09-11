नेपाल में अंतरिम नेता पर अभी तक नहीं बनी सहमति; GEN Z-सेना वार्ता ठप; हिंसा में अबतक गई 30 लोगों की जान
Hindi Newsदुनिया

नेपाल में अंतरिम नेता पर अभी तक नहीं बनी सहमति; GEN Z-सेना वार्ता ठप; हिंसा में अबतक गई 30 लोगों की जान

 नेपाल के भद्रकाली बेस पर जेन जी आंदोलन के प्रतिनिधियों ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की. प्रतिनिधियों ने अंतरिम नेतृत्व के लिए नामों का प्रस्ताव भी रखा. जानकारी के अनुसार, सेना जेन जी आंदोलन के प्रतिनिधियों को सुशीला कार्की के नाम पर सहमत करने में असफल रही. इस बीच, बालेन शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:06 AM IST
Nepal Gen Z Protest: नेपाल के युवा नेतृत्व वाले जेन जी (GEN-Z) आंदोलन ने 2 दिनों की हिंसा के बाद अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है. जानकारी के अनुसार इस हिंसा में अभी तक 30 लोग मारे गए है जबकि 1033 लोगों के घायल होने की खबर है. बता दें, इस हिंसा के कारण ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

इस बीच भद्रकाली बेस पर जनरल जेड के लगभग 15 प्रतिनिधियों ने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की. प्रतिनिधियों ने अंतरिम नेतृत्व के लिए नामों का प्रस्ताव रखा, जिनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, पूर्व स्पीकर ओनसारी घरती मागर, वकील ओम प्रकाश आर्यल, डॉ. गोविंदा के.सी, ब्रिगेडियर जनरल प्रेम शाही और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नील कंठ उप्रेती शामिल थे. वार्ता में उस समय बाधा उत्पन्न हो गई जब प्रतिनिधि रक्षा बाम ने यह कहते हुए वार्ता से दूरी बना ली कि सेना ने वार्ता में व्यवसायी दुर्गा प्रसाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को शामिल करने का सुझाव दिया था.

इस बीच, 2022 में गठित मध्यमार्गी पार्टी आरएसपी पर कुछ युवा समूहों ने संस्थागत यथास्थिति का बचाव करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाने का आरोप भी लगाया. प्रतिनिधि बाम ने कहा कि इससे आंदोलन की अखंडता को ठेस पहुंची है. चूंकि सेना प्रमुख ने स्वयं उन्हें हितधारक बताया है, हमारा मानना ​​है कि इससे जेन जी आंदोलन के दौरान बलिदान हुए लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचती है. इसलिए, हमने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और बाहर निकल गए हैं. 

मेयर बालेन शाह ने अंतरिम सरकार का किया समर्थन

इस बीच, रैपर से राजनेता बने काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व वाले शासन में बदलाव की तैयारी के बीच बुधवार को शांति और धैर्य बनाए रखने की सार्वजनिक अपील की है. जेनरेशन जेड और नेपाली जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश के एक अभूतपूर्व राजनीतिक दौर में प्रवेश को स्वीकार किया. उन्होंने नए चुनावों की देखरेख के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन व्यक्त किया. बालेन शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे युवाओं द्वारा एक परिपक्व और विचारशील निर्णय बताया. 

शाह ने आगे कहा कि चुनाव होंगे. कृपया जल्दबाजी न करें. नेपाल के राष्ट्रपति से सीधी अपील में शाह ने संसद को तत्काल भंग करने और एक अंतरिम सरकार की औपचारिक स्थापना का आह्वान किया. साथ ही जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली 'ऐतिहासिक क्रांति' की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया. यह पोस्ट नेपाल में राजनीतिक सुधार और युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों को लेकर बढ़ते जनसंवाद के बीच आया है, क्योंकि व्यवस्थागत बदलाव की मांग लगातार तेज हो रही है.

किसी के नाम पर नहीं बनी सहमति

इस बीच, नेपाल की जेनरेशन-जी के नेता देश में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर बुधवार शाम तक बंटे रहे. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंगलवार को उनके शासन के खिलाफ जेनरेशन-जेड के तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था. कई जेनरेशन जेड कार्यकर्ता अगली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक बातचीत कर रहे हैं.

हालांकि, जेनरेशन जेड  के दो नेताओं के अनुसार, वे नाम पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं. इस चर्चा में शामिल जेनरेशन जेड के नेता रबी किरण हमाल ने बताया कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुल मान घीसिंग और धरान शहर के मेयर हरका संपांग के नाम भी सामने आए हैं.

बता दें, सरकार द्वारा व्यापक सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसमें 26 लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था. सरकार का कहना था कि यह कदम गलत सूचनाओं से निपटने के लिए उठाया गया है. इस कदम से शहरी युवाओं में तुरंत आक्रोश फैल गया, जिन्होंने इसे बढ़ती आर्थिक हताशा और राजनीतिक भाई-भतीजावाद के बीच सेंसरशिप के रूप में देखा. प्रदर्शनकारी कई शहरों की सड़कों पर उतर आए थे और आधिकारिक इमारतों को निशाना बनाया था.

इस बीच, राष्ट्रपति कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर शांतिपूर्ण संवाद और राष्ट्रीय सुधार का आग्रह किया है. किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक प्रदर्शनकारियों की संसद भंग करने की मांग का समर्थन नहीं किया है, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जेनरेशन जेड के बिचौलियों के बीच कथित तौर पर गुप्त बातचीत चल रही है. एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि संस्था संवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करेगी, लेकिन अराजकता पैदा नहीं करेगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

nepal gen z protest

