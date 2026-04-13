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Hindi NewsदुनियाIran War के बीच ‘Talk’ की वापसी? PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान का आधार क्या है?

Iran War के बीच ‘Talk’ की वापसी? PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान का आधार क्या है?

 पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने थोड़ी देर पहले दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर नजर आ सकते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:44 PM IST
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ख्वाजा आसिफ (फाइल फोटो)
ख्वाजा आसिफ (फाइल फोटो)

US-Iran talks resume: पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने थोड़ी देर पहले दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर नजर आ सकते हैं. पाकिस्तान के अलावा की अन्य देशों की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भले ही पिछली बातचीत में गतिरोध आने के बाद बातचीत पटरी से उतर गई, लेकिन बिचौलिया पाकिस्तान, देश दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है. इस कड़ी में ख्वाजा आसिफ के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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