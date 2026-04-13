Iran War के बीच ‘Talk’ की वापसी? PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान का आधार क्या है?

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US-Iran talks resume: पाकिस्तानी रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने थोड़ी देर पहले दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर नजर आ सकते हैं. पाकिस्तान के अलावा की अन्य देशों की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भले ही पिछली बातचीत में गतिरोध आने के बाद बातचीत पटरी से उतर गई, लेकिन बिचौलिया पाकिस्तान, देश दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है. इस कड़ी में ख्वाजा आसिफ के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.