'कोई डील नहीं, बिना शर्त सरेंडर करे ईरान', ट्रंप का अल्टीमेटम; पेजेश्कियन बोले- संप्रभुत्ता से समझौता नहीं करेंगे

Trump on Israel Iran War: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग शुक्रवार को सातवें दिन पहुंच गई. दोनों पक्ष मिसाइलों, ड्रोन और बमों से एक-दूसरे को तबाह करने में लगे हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपना रुख और सख्त कर लिया है. शुक्रवार को सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी. उसे हर हाल में बिना शर्त सरेंडर करना होगा. वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि कुछ देशों ने मध्यस्थता के प्रयास शुरू किए हैं लेकिन ईरान अपनी संप्रभुत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा.

'ईरान के साथ कोई डील नहीं सिवाय सरेंडर के'

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल लिखे पोस्ट में कड़े लहजे में कहा, 'ईरान के साथ अब कोई डील नहीं होगी सिवाय बिना शर्त समर्पण के. मिडिल ईस्ट में संघर्ष अब व्यापक युद्ध में बदल गया है. ऐसे में ईरान को किसी भी कूटनीतिक रास्ते पर चलने से से पहले आत्मसमर्पण करना होगा. इसके बाद हम और हमारे बहादुर सहयोगी ईरान को तबाही के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे.'

ईरान को लुभाते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम ईरान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे. उसका एक महान भविष्य होगा. मेक ईरान ग्रेट अगेन!'

'लाइटवेट' जैसे व्यक्ति का नियंत्रण नामंजूर- ट्रंप

ट्रंप का यह बयान ईरान के खिलाफ शुरू हुए सैन्य अभियान के एक हफ्ते बाद आया है. इसके जवाब में ईरान भी यूएस और इजरायल के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है. उसके निशाने पर खाड़ी के देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक रहते हैं और वहां भारी हथियार तैनात हैं. इन हमलों की वजह से पश्चिम एशिया का बड़ा हिस्सा इस वक्त जंग की चपेट में आ चुका है.

इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को संकेत दिया था कि वे ईरान के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में सीधा रोल निभाना चाहते हैं. एक इंटरव्यू में यूएस राष्ट्रपति ने कहा था कि वे वेनेज़ुएला की तरह ईरान के अगले नेता के चयन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते हैं. उन्होंने मारे गए अली खामेनेई के 56 वर्षीय बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में अस्वीकार कर दिया. ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पर उन्हें 'लाइटवेट' जैसे व्यक्ति का नियंत्रण नामंजूर है.

'कूटनीति से समाधान चाहते हैं लेकिन...'

इस बीच, तेहरान ने इशारों में कहा है कि वह कूटनीति के लिए जंग का समाधान चाहता है. सोशल मीडिया एक्स पर लिखी पोस्ट में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, 'कुछ देशों ने अमेरिका और इज़रायल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता प्रयास शुरू कर दिए हैं. हम क्षेत्र में स्थाई शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे. मध्यस्थता का उद्देश्य उन लोगों के लिए होना चाहिए, जिन्होंने ईरानी लोगों को कम आंककर इस क्षेत्र में संघर्ष की आग भड़काई.'

इन विरोधाभासी संकेतों के बावजूद जंग के धीमे पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का नया राउंड शुरू करने जा रहा है. आने वाले दिनों में ईरान पर और घातक हमले होंगे. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के लिए आने वाले दिन तबाही वाले होने जा रहे हैं.