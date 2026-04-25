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ईरान ने अमेरिकी डेलिगेशन आने से पहले बदल दी पिक्चर, जंग थमेगी या To be continued...

Iran war: दिन जंग के गिने जाते हैं, सीजफायर के नहीं, इसलिए मिडिल ईस्ट का तनाव कम नहीं हुआ है. हां, फिजाओं में बारूदी महक कम हुई है. क्या अमेरिका की शर्तों के सामने झुकेगा ईरान या फिर अपनी शर्तें मनवा पाएगा खलीफा? कुछ देर बाद हर सवाल का जवाब मिल जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:58 PM IST
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ईरानी डेलिगेशन से बात करते शहबाज शरीफ
ईरानी डेलिगेशन से बात करते शहबाज शरीफ

Iran-US talks: अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार बातचीत का रास्ता निकल ही आया. पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और ईरान के आगे नाक रगड़कर मिन्नते करने के बाद ईरानी नेताओं का दिल पसीजा और वो पाकिस्तान ने बात करने पहंच गए. 25 मई को ईरानी डेलिगेशन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से बात कर ली है. इस बैठक में क्या निकला, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा. हालांकि ईरान ने पाकिस्तान में लैंड करने से पहले ऐसी बात कह दी थी कि जिससे ट्रंप चिढ़ गए होंगे, हालांकि ईरान तो वैसे ही बीते 57 दिनों में खुलेआम ट्रंप की कई बार खुलकर खिल्ली उड़ाते हुए जमकर मौज ले चुका है.

इस बीच ईरान ने कहा है कि तेहरान शांति चाहता है, इसलिए हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा है. वो धोखेबाज हैं, हम नहीं, इसलिए इस बार हम अमेरिकी डेलिगेशन से नहीं सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं से बात करेंगे, वो हमारा संदेश उन तक (अमेरिका) पहुंचा दें और उनकी बात हमें बता दें.'

पाकिस्तान को हां और ट्रंप को ना! मायने क्या हैं?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हो गई है. 25 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच मैराथन बैठक हुई. इस दौरान शहबाज शरीफ के साख डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हुए. इस बैठक में क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई. ईरान की इस शर्त के बाद अगले कुछ घंटों में कोई बड़ी खबर आ सकती है.

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ईरान ने कह चुका है कि अमेरिका धोखेबाज है. इसलिए सिर्फ पाकिस्तान से बात करेगा.

  • 11 अप्रैल को वार्ता का पहला दौर फेल रहा.

  • 25 अप्रैल दूसरे दौर की वार्ता के आसार नहीं.

क्या इस बार बात बन पाएगी?

क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर झुकेगा या फिर ट्रंप वॉर खत्म करने का कोई नया प्लान पेश करेंगे. आगे क्या होगा, चंद घंटों बाद पूरी तस्वीर साफ हो सकती है.

दुनिया की निगाहें एक बार फिर पाकिस्तान पर टिक गई हैं. बीती रात ईरानी विदेश मंत्री अराघची इस्लामाबाद पहुंचे, जहां सूट-बूट में मुनीर उनका स्वागत करने पहुंचा था.

अमेरिकी डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंचने वाला है. ट्रंप के खासमखास स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ट्रंप की तरफ से बैटिंग करेंगे.

ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई बैठक तय नहीं है. विदेश मंत्री अराघची सिर्फ पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात करेंगे. दो बार पाकिस्तानी नेताओं से अराघची मिल चुके हैं.

ईरानी राष्ट्रपति का बयान

आज ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा, दुश्मन हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है और हमें घेर रहा है ताकि लोग परेशान हो कर बगावत करें, फिलहाल हमें जनता के बलिदान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ईरान के लोगों से बिजली की खपत कम करने की अपील करते हैं. मिसाइल के लिए घर में 10 लाइटों के बजाय 2 जलाएं. जिससे पूरे ईरान को फायदा होगा.

 

गतिरोध जारी

ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचा रहा है. यानी बातचीत अगर होगी भी, तो आमने-सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा. ईरान के इस रुख की वजह है अमेरिका का रवैया, जो उसने पहले दौर की बातचीत में देखा था. ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी. 21 घंटे की वार्ता चली, लेकिन नाकाम रही. दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी.

  1. अमेरिका चाहता है कि होर्मुंज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे,ताकि तेल सप्लाई में रुकावट न हो.

  2. वहीं ईरान इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है. 

  3. अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, ताकि वह परमाणु हथियार न बना सके. 

दूसरे दौर की वार्ता होगी फेल!

लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए अहम बताता है. यानी, साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है. हालांकि इस बार ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रस्ताव पेश कर सकता है. जो अमेरिकी शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है. ट्रंप ने कहा, वो एक शानदार डील वाला ऑफर ला रहे हैं, अब देखना होगा उसमें क्या है. उधर ईरान भी अपनी मांगों पर अड़ा है. 

अमेरिका का एक और युद्धपोत करीब पहुंचा

अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यूएस नेवी वॉरशिप जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जहाज 23 अप्रैल को हिंद महासागर की ओर रवाना हुआ था, वो काफी आगे बढ़ चुका है. यानी एक ओर अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी ओर किसी न किसी तरह से ईरान को घेरता जा रहा है.

कुल मिलाकर दोनों तरफ टकराव है. भरोसे की कमी है. ऐसे गतिरोध के बीच वार्ता के दूसरे दौर से समाधान निकलने के आसार बहुत कम हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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