रात-रात भर बिजली नहीं आती, भड़की पब्लिक ने कहां फूंक दिया कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर?

Cuba electricity crisis: अमेरिका एक युद्ध वॉशिंगटन से 10 हजार किलोमीटर दूर ईरान में लड़ रहा है तो दूसरे युद्ध की शुरुआत उसने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में कर दी है. क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी की वजह से वहां लगातार बिजली संकट बना हुआ है. रात-रात भर बिजली नहीं आती है. ऐसे में लोग अब अपना गुस्सा सड़कों पर उतरकर जता रहे हैं. लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को जला दिया. जिन लोगों को वो इस संकट के लिए ज़िम्मेदार मान रहे हैं, उनका घर भी जला दिया. यानी बिजली की कमी से वहां एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो गया है.

हुक्का-पानी बंद कर दिया

क्यूबा में अमेरिका ने ईरान की तरह हमला नहीं किया है. वेनेज़ुएला की तरह यहां के राष्ट्रपति को भी नहीं उठाया है. क्यूबा की जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए उसने तेल की सप्लाई बंद करवा दी है. जनवरी की शुरुआत में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने क्यूबा तक वेनेजुएला का तेल निर्यात बंद कर दिया.

अमेरिका ने दूसरे देशों को भी धमकी दी कि जो भी क्यूबा को तेल का निर्यात करेगा उस पर टैरिफ का अर्थ दंड लगाया जाएगा. इस डर की वजह से मेक्सिको ने भी क्यूबा को तेल का निर्यात बंद कर दिया. 60 फीसदी तेल के लिए आयात पर निर्भर क्यूबा में इससे बिजली का बड़ा संकट बना हुआ है. क्यूबा का ज्यादातर बिजली उत्पादन थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट्स से होता है जो तेल जलाकर बिजली बनाते हैं. लेकिन तेल की कमी से बिजली प्लांट को ईंधन ही नहीं मिल रहा है. क्यूबा के राष्ट्रपति ने परेशान होकर अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई है.

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क्यूबा में किसकी सरकार

क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी (PCC) की सरकार है. 1959 की क्रांति के बाद से ही यहां पूंजीवाद विरोधी एकदलीय शासन तंत्र काम करता है. क्यूबा में चीन की तरह कथित साम्यवादी गणराज्य है. इस देश में चीन की तरह अन्य राजनीतिक दलों को सत्ता में शामिल होने का प्रावधान नहीं है.

'दुनिया का दारोगा' आदत से बाज नहीं आता!

अमेरिका सुपरपावर है. सबसे बड़ी इकोनॉमी है. ताकत के मद में वहां के नेताओं ने यूएसए की छवि 'दुनिया का दारोगा' वाली बना रखी है. ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अलावा गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपतियों को आंख दिखाते हुए सीधी टक्कर दी. हालांकि ऐसा करने वालों पर अमेरिका ने तानाशाह का टैग लगाया और जंग छेड़ दी.

इसी क्यूबा में जहां बिजली संकट से हाहाकार मचा है, वहां ट्रंप अपने मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रपति बनाने की कल्पना कर चुके हैं. क्योंकि क्यूबा अमेरिका को कांटे की तरह चुभता है. इसी क्यूबा के पूर्व शाषक फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था. क्यूबा 60 साल से ज्यादा समय से अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे रहा है. कोल्‍ड वॉर के दौर में अमेरिका ने इस देश पर अपने नियंत्रण के लिए तमाम नाकेबंदी, फिदेल कास्त्रो की हत्या की कोशिशें, सब कुछ किया. लेकिन अटलांटिक महासागर का छोटा सा आईलैंड कंट्री क्यूबा अपने दम पर टिका रहा और अमेरिका की छाती में नश्‍तर की तरह चुभता रहा.

जब अमेरिका वाले क्यूबा को सीधे नियंत्रण में न ले सके तो उसका दाना-पानी और लाइफ लाइन यानी ऊर्जा जरूरतों को ठप करके, क्यूबा की बत्ती गुल करके जनता को अप्रतक्ष्य रूप से उकसाकर क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने का माहौल बना रहे हैं. यही वजह है कि रात-रात पर बिजली नहीं आने से भड़की क्यूबा की जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर फूंक दिया.

इसी तरह वियतनाम के हो ची मिन्ह, चीन के माओत्से तुंग, लीबिया के कर्नल गद्दाफी जैसे नेताओं ने अमेरिका को चुनौती दी. वियतनाम में हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला युद्धनीति से अमेरिका को हार मानकर लौटना पड़ा. इसी तरह अफगानिस्तान में भी करीब 20 साल तक अरबों-खरबों रुपये फूंकने के बाद अमेरिका को अपने हथियार, गोला-बारूद और लड़ाकू विमान तक छोड़कर भागना पड़ा था.