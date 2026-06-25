Pakistan News: पाकिस्तान के कश्मीर की हालत लगातार खराब होती जा रही है. यहां पर खाने-पीने की दिक्कत के साथ अब दवा भी नहीं मिल पा रही है.अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए इलाके में खाने, फ्यूल और दवा की सप्लाई रोक रहा है. ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि प्रदर्शन न कर सके. शहबाज सरकार की इस हरकत की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं.
यह पूरा विवाद POK विधानसभा की 12 सीटों को लेकर शुरू हुआ, जो भारत से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस्लामाबाद इन सीटों का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए करता है. जब इसका विरोध प्रदर्शन JAAC के द्वारा किया गया तो पाकिस्तान ने JAAC को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया.
प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 58 लोग मारे गए हैं. तब से, POK में रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से रुक गई है. JAAC के शटडाउन ने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ठप कर दिया है, सामान और सर्विस की आवाजाही में रुकावट डाली गई है और बिजनेस को बंद करने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि, लोगों और विपक्षी पार्टियों का दावा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने जानबूझकर इलाके में खाने, फ्यूल और मेडिकल सप्लाई की आवाजाही पर रोक लगाकर संकट को और बढ़ा दिया है.
विरोध प्रदर्शनों, सिट-इन और बिजनेस स्ट्राइक ने इलाके के कई शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया है, साथ ही लोगों और अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर मोबाइल इंटरनेट में रुकावट की भी रिपोर्ट की है. ज्यादातर मेडिकल की दुकानें बंद हो गई हैं. जिसके चलते दवाएं नहीं मिल पा रही हैं.
सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से भी कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया है. यह इलाका फ्यूल की भी भारी कमी का सामना कर रहा है. डॉन के मुताबिक पुंछ और मुजफ्फराबाद जिलों में पेट्रोल पंप बंद हैं और गाड़ियां चलाने के लिए ब्लैक मार्केट से फ्यूल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा. BBC उर्दू के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई हिस्सों, खासकर पुंछ सेक्टर, रावलकोट, बाग और दूर नीलम घाटी में खाने, फ्यूल और दवाओं की कमी की खबरें आ रही हैं, क्योंकि चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सड़क जाम की वजह से सप्लाई लाइनें रुकी हुई हैं.