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न तेल, न दवा और न ही खाना... जुबान बंद कराने के लिए शहबाज सरकार कर रही तानाशाही; बदतर हुए PoK के हालात

POK Protest​: पाकिस्तान के पीओके में खाने-पीने की दिक्कत के साथ अब दवा भी नहीं मिल पा रही है. साथ ही साथ शहबाज सरकार प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए इलाके में खाने, फ्यूल और दवा की सप्लाई रोक रही है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:24 PM IST
न तेल, न दवा और न ही खाना... जुबान बंद कराने के लिए शहबाज सरकार कर रही तानाशाही; बदतर हुए PoK के हालात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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