सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से भी कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया है. यह इलाका फ्यूल की भी भारी कमी का सामना कर रहा है. डॉन के मुताबिक पुंछ और मुजफ्फराबाद जिलों में पेट्रोल पंप बंद हैं और गाड़ियां चलाने के लिए ब्लैक मार्केट से फ्यूल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा. BBC उर्दू के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई हिस्सों, खासकर पुंछ सेक्टर, रावलकोट, बाग और दूर नीलम घाटी में खाने, फ्यूल और दवाओं की कमी की खबरें आ रही हैं, क्योंकि चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सड़क जाम की वजह से सप्लाई लाइनें रुकी हुई हैं.