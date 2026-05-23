न गैजेट, न कोई महंगा गिफ्ट… PM मोदी ने UN फूड पैनल चीफ को दी चावल की दुर्लभ किस्म; जिसे आपने शायद ही देखा होगा

Where is Joha Rice Grown: पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी करके भारत वापस लौट आए हैं. उनकी वापसी के बाद इटली में दिया गया एक उपहार पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है. हैरत की बात ये है कि यह आधुनिक गैजेट या महंगा तोहफा नहीं, बल्कि चावल के दाने थे. पीएम मोदी ने यह अनोखी भेंट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू को दी. इस भेंट को पाकर डोंग्यू खुशी के साथ ही दंग भी रह गए. वहीं भारत का एक राज्य भी खुशी से झूम उठा क्योंकि चावल की यह विशेष किस्म केवल उसी राज्य में उगाई जाती है. राज्य के सीएम ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर करते हुए इसे अपने स्टेट के लिए विशेष सम्मान बताया. आखिर वह चावल कौन-सा था, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, जो महज एक खास राज्य में ही उगाया जाता है. भेंट के लिए चावल को ही क्यों चुना गया

पीएम मोदी ने भेंट किया ये खास चावल

पीएम मोदी ने इटली में FAO) के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू को जोहा चावल की खास किस्म भेंट की थी. यह चावल असम की प्राचीनतम और सबसे मूल्यवान देशी किस्मों में से एक है. चावल की इस किस्म को असम की संस्कृति, परंपरा और कृषि इतिहास का जीवंत प्रतीक भी माना जाता है.

जोहा चावल की बनावट और खुशबू एकदम खास हैं. पकने के बाद इसके दाने नरम, फूले हुए और अलग-अलग रहते हैं. ये चिपचिपे नहीं होते, जिसके चलते इसे खाना मजेदार बन जाता है. यह खाने में हल्का और पचाने में आसान होता है. मजे की बात ये है कि इस चावल में पकाने के बाद भी भीनी-भीनी खुशबू आती रहती है. यही इस चावल का असल जादू है, जो हर किसी को इसका दीवाना बना लेता है.

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दीवाना बना लेती है चावल की सुगंध

इस चावल में मौजूद यह सुगंध किसी केमिकल या आर्टिफिशियल फ्लेवर से नहीं आती, बल्कि यह असम की खास जलवायु, भरपूर बारिश, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और नमी भरे मौसम की वजह से होती है. असम में यह चावल मुख्य रूप से जोरहाट, शिवसागर, गोलाघाट, डरांग और नगांव जिलों में उगाया जाता है. यहां की मिट्टी और हवा, वो खास सुगंधित कंपाउंड पैदा करती है. जिसके चलते यह दूर-दूर तक महक उठता है.

जोहा चावल को अप्रैल 2017 में Geographical Indication यानी GI टैग मिल चुका है. अब केवल असम में पारंपरिक तरीके से उगाया जाने वाला चावल ही ‘जोहा’ नाम से बेचा जा सकता है. इसकी वजह से इस चावल की महत्ता और प्रसिद्धी और बढ़ गई है.

सेहत के लिए लिए होता है फायदेमंद

यह चावल केवल स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए खजाना समेटे हुए है. इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. स्टडी में पता चला है कि यह चावल ब्लड शुगर कंट्रोल करने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने और शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मददगार होता है.

जब पीएम मोदी ने इस चावल को क्यू डोंग्यू को भेंट किया तो असम में खुशी की लहर दौड़ गई. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे असम की संस्कृति और किसानों की मेहनत का सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि असम अब ग्लोबल डिप्लोमेसी के स्टेज पर चमक रहा है.

उपहार के लिए चावल क्यों चुना गया?

जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, इटली दौरे में FAO के डायरेक्टर को जोहा चावल भेंट करना पीएम मोदी का सोचा-समझा मूव था. यह भारतीय कृषि विरासत को वैश्विक मंच पर चमकाने का प्रयास था. इसके जरिए दुनिया को संदेश देना था कि भारत खेतीबाड़ी में कितना समृद्ध है और वहां पर पारपंरिक तरीके से कैसे विश्वस्तरीय फसलें उगाई जाती हैं.