Hindi Newsदुनिया

Jesus Christ Rapture: ना स्वर्ग मिला और ना घर-नौकरी बची, रैप्चर के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठा कपल

रेडिट पर इस घटना के बारे में बेटी ने खुद बताया है. उसने कहा, उसके माता-पिता रैप्चर को लेकर पूरी तरह विश्वस्त थे. यह दुनिया खत्म होने का एक इवेंट है और कुछ ईसाइयों का मानना था कि यह 23 सितंबर को होगा. कई लोग जो इसके पूरी तरह से मानते थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज और कार बेच दीं और नौकरियों से भी इस्तीफा दे दिया. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:54 PM IST
Jesus Christ Rapture: ना स्वर्ग मिला और ना घर-नौकरी बची, रैप्चर के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठा कपल

Rapture in Bible: एक कपल अपनी भूल की वजह से अब बेघर होने की कगार तक पहुंच गया है. यह कपल स्वर्गारोहण (जिसे बाइबिल में रैप्चर कहा गया है) पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि उसे सच में लगा कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएंगे और अपने फॉलोअर्स को अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे. इस भ्रम में आकर उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी. लेकिन जब वह दिन आया तो कुछ नहीं हुआ. 

घर बेचने तक की आ गई नौबत

अब उनके सामने संकट घर बचाने आ गया है क्योंकि वह बिल तक नहीं भर पा रहे हैं. उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह उसके साथ रह सकते हैं लेकिन बेटी ने मना कर दिया. हालांकि कई लोगों ने उस महिला की तारीफ की. लोगों ने कहा, चूंकि वे लोग एडल्ट थे इसलिए वे लोग अपनी जिंदगी चला सकते थे, भले ही रैप्चर नहीं हुआ. 

रेडिट पर इस घटना के बारे में बेटी ने खुद बताया है. उसने कहा, उसके माता-पिता रैप्चर को लेकर पूरी तरह विश्वस्त थे. यह दुनिया खत्म होने का एक इवेंट है और कुछ ईसाइयों का मानना था कि यह 23 सितंबर को होगा. कई लोग जो इसके पूरी तरह से मानते थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज और कार बेच दीं और नौकरियों से भी इस्तीफा दे दिया. इस महिला के माता-पिता भी ऐसा करने वालों में से एक थे. उसने कहा कि उसके पैरेंट्स उसे बचपन से ही रैप्चर को लेकर डरा रहे थे. लेकिन जब रैप्चर नहीं हुआ तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करें. 

बेटी ने कहा-अपने साथ नहीं रख सकती

उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वे उसके साथ रह सकते हैं. लेकिन उसने मना कर दिया. महिला ने कहा कि वे अपने पति के दादा के स्वामित्व वाली शेयर्ड प्रॉपर्टी में रहते हैं. हमें सारे फैसले उनके मुताबिक ही लेने पड़ते हैं. उसने रेडिट पर माना कि उसने कठोर बर्ताव किया. महिला ने उनसे कहा कि वे दोबारा नौकरी करें. महिला ने कहा कि उसने अपने माता-पिता की पैसों से मदद की और दूसरा घर ढूंढने का भी आश्वासन दिया. लेकिन वे इससे खुश नहीं थे. महिला ने कहा कि उसके पिता एक ऑप्टिशियन हैं और उसकी सौतेली मां के पास बिहेवियरल हेल्थ की मास्टर्स डिग्री है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

rapture

