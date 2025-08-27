अब स्कूल में नहीं बजेंगे फोन! बच्चों के लिए सरकार का सबसे कड़ा फैसला, मार्च 2026 से बैन हो जाएगा मोबाइल!

Mobile Ban in Schools: आजकल के डिजिटल युग में बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन होना एक आम बात हो गई है. धीरे-धीरे बच्चों में स्मार्टफोन की लत बढ़ती जा रही है. यह लत उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास में भी बाधा डाल रही है. इसके अलावा आजकल कई स्कूलों में बच्चों को स्मार्टफोन लाने की अनुमति भी दे दी गई है. इसी बीच एक देश ने ऐसा कानून पास किया है जहां अब बच्चे स्कूलों में फोन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे. आइए जानते हैं इस फैसले और पीछे के कारणों के बारे में....

यह भी पढ़ें: UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?

Add Zee News as a Preferred Source

स्मार्टफोन की लत पर लगाम लगाने की पहल

दक्षिण कोरिया में एक नया कानून पास हुआ है, जिसके तहत मार्च 2026 से स्कूलों में क्लास के दौरान बच्चे मोबाइल फोन और दूसरे स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यह कदम बच्चों और टीनएजर्स में स्मार्टफोन की बढ़ती लत को रोकने के लिए उठाया गया है. इस कानून के बाद, दक्षिण कोरिया उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जहां एक सख्त कानून के जरिए मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने की अनुमति अभी भी होगी.

पढ़ाई पर स्मार्टफोन का बुरा असर

यह कानून मार्च 2026 से लागू होगा, जिससे स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों को इसकी तैयारी करने और जरूरी प्रोटोकॉल बनाने के लिए कई महीनों का समय मिल जाएगा. लॉमेकर्स, अभिभावकों और शिक्षकों का मानना है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर डाल रहा है और उनका समय बर्बाद कर रहा है. हालांकि, कुछ छात्र इस फैसले से सहमत नहीं हैं. वे सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे लागू होगा, इसके क्या परिणाम होंगे और क्या यह सच में मोबाइल की लत के मूल कारण को खत्म कर पाएगा.

यह भी पढ़ें: GK Quiz: जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

क्या कहती है सर्वे की रिपोर्ट

सर्वे के अनुसार, दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से जुड़े देशों में से एक है. अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के मुताबिक, साल 2022-23 में 27 देशों पर किए गए सर्वे में दक्षिण कोरिया में 99% लोग ऑनलाइन थे और 98% लोगों के पास स्मार्टफोन था. यह आंकड़ा बाकी सभी देशों में सबसे ज्यादा था.

पढ़ाई पर प्रतिबंध का सकारात्मक असर

दक्षिण कोरिया के अलावा, फ्रांस, फिनलैंड, इटली, नीदरलैंड्स और चीन जैसे देशों में भी स्कूलों में फोन पर रोक है. हालांकि, हर देश में इसके नियम अलग-अलग हैं. फ्रांस का उदाहरण लें तो यहां प्रतिबंध मुख्य रूप से छोटे बच्चों पर लागू होता है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर अपने पहले से लागू प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है. वहीं, एक स्टडी के अनुसार, जुलाई में नीदरलैंड्स के स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने से छात्रों का ध्यान पढ़ाई में बेहतर हुआ है.

यह भी पढ़ें: Reasoning Questions: दिमाग हो तो बताओ... यदि X, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो X का Y से क्या संबंध है?

साइबरबुलिंग और सेहत पर असर

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया के लगभग 5.1 करोड़ लोगों में से लगभग एक-चौथाई लोग अपने फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. टीनएजर्स में यह आंकड़ा 43% तक पहुंच जाता है. अभिभावकों को साइबरबुलिंग का भी डर है. इस बिल को पेश करने वाले विपक्षी सांसद चो जंग-हुन ने कहा कि इस बात के वैज्ञानिक और मेडिकल सबूत हैं कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग के विकास और भावनात्मक बढ़ोतरी को नुकसान पहुंचाता है.