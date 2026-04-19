ट्रंप कौन होते हैं... अमेरिका से जंग कब खत्म होगी? सीज फायर खत्म होने से 48 घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने बताया

Iran war: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि तेहरान सम्मान के साथ युद्ध समाप्त करना चाहता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी देश को ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है. पेजेशकियान ने आगे ये भी कहा, 'तेहरान जारी संघर्ष को 'गरिमा के साथ' खत्म करना चाहता है.' ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी देश ईरान के वैध परमाणु अधिकारों को छीन नहीं सकता. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव रत्तीभर भी कम नहीं हुआ है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियान ने कहा, ईरान युद्ध का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता और उसकी नीतियां क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित हैं.

वही सुलूक हो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है: ईरान

पजेशकियान ने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, बातचीत की टेबल से लेकर जंग के मैदान तक ईरान कहीं भी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'किसी को भी हमें हमारे परमाणु अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है, हमारी मांग है कि सभी देशों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए. हमारा मूल रुख क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर आधारित है. वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान ने कभी किसी संघर्ष की शुरुआत नहीं की और न ही ईरान किसी अन्य देश पर हमला करने का इरादा रखता है.

यह भी पढ़ें- (बातचीत के लिए सोमवार को इस्लामाबाद जाएंगे अमेरिकी प्रतिनिधि, ईरान से शांति प्रयासों के बीच ट्रंप का बयान)

पेजेशकियान ने ये भी कहा, 'हम किसी भी देश पर हमला करने का इरादा नहीं रखते और हम आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का उपयोग कर रहे हैं.' हमारे दुश्मन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके नागरिक ढांचों को निशाना बना रहे हैं. दुश्मन अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और बुनियादी ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों पर कायराना हमले किये.'

परमाणु अधिकारों पर अमेरिका की स्थिति पर उठाए सवाल

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रुख की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि वॉशिंगटन किस आधार पर और अधिकार से ईरान की परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहता है.

उन्होंने आगे कहा, 'ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं बताते कि किस अपराध के लिए. वह कौन होते हैं किसी राष्ट्र को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले?'