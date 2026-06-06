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'India को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता', पुतिन ने फिर माना 'नए भारत' का लोहा; कहा- दबाव में नहीं आता हिंदुस्तान

Putin Speech on India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर दुनिया में तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत की क्षमताओं से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने 2 दिन के अंदर भारत की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि India को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता. भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करता. वह किसी के दबाव में नहीं आता.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 05:05 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:05 AM IST
'India को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता', पुतिन ने फिर माना 'नए भारत' का लोहा; कहा- दबाव में नहीं आता हिंदुस्तान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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