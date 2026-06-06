'India को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता', पुतिन ने फिर माना 'नए भारत' का लोहा; कहा- दबाव में नहीं आता हिंदुस्तान

भारत और रूस के बीच सैन्य एवं तकनीकी सहयोग की लंबी परंपरा पर जोर देते हुए पुतिन ने कहा, 'भारत और हमारे बीच सैन्य एवं तकनीकी सहयोग के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं. भारतीय सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों से सुसज्जित है. यह सोवियत काल से चली आ रही परंपरा है. भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध विशेष हैं, क्योंकि हमारे बीच आपसी विश्वास है. हम न सिर्फ व्यापार और खरीद-बिक्री पर ध्यान देते हैं, बल्कि संयुक्त अनुसंधान और विकास पर भी काम करते हैं. भारतीय और रूसी विशेषज्ञ मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस के डिजाइन पर काम कर रहे हैं. भारत परंपरागत रूप से हमारे यहां से विमान खरीदता रहा है.'