'India को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता', पुतिन ने फिर माना 'नए भारत' का लोहा; कहा- दबाव में नहीं आता हिंदुस्तान

Putin Speech on PM Modi: दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभर रहे भारत को अपनी ओर खींचने के लिए रूस और यूएस में होड़ मची है. पिछले दो दिनों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ करने के लिए होड़ मची है. शुक्रवार देर शाम पुतिन ने फिर भारत की जमकर सराहना की और कहा कि भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता. वह अपने हक में फैसला करने वाला देश है और किसी के दबाव में नहीं आता.
भारत-रूस संबंधों की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत और रूस सभी मायनों में भाईचारे वाले और विश्वास-आधारित संबंध साझा करते हैं. उन्होंने भारतीयों की प्रतिभा और क्षमताओं की भी सराहना की, खासकर कोडिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में.
पुतिन ने कहा,'भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी भी संभावित प्रतिबंधों की धमकी तुरंत उलटे असर वाली साबित होगी. हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफी लंबे समय से घनिष्ठ बातचीत कर रहे हैं. सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं. जैसा मैं समझता हूं, अमेरिका और भारत के बीच संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत अपने लिए उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जो वह सबसे आधुनिक, अपने लिए सबसे उपयुक्त और स्पष्ट रूप से बेहतर मूल्य-गुणवत्ता अनुपात वाले समझता है. भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होता है.'
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा, 'हमारे बीच बहुत अच्छे, विश्वास-आधारित और भाईचारे वाले संबंध रहे हैं. हम जानते हैं कि भारतीय लोग कितने प्रतिभाशाली और कितने सुशिक्षित हैं. भारतीयों में अद्भुत क्षमताएं हैं, जिन्होंने दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की है, खासकर कोडिंग और अन्य क्षेत्रों में.'
पुतिन ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी को यहां कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े थे. उन्होंने लोगों से कहा था कि व्यक्तिगत कारों का इस्तेमाल न करें और लंबी दूरी की यात्राएं न करें, क्योंकि होर्मुज की खाड़ी में जो कुछ हो रहा है. मुझे लगता है कि हमारी कंपनियों ने सही फैसला किया और भारतीय पक्ष ने भी सही फैसला किया, जब उन्होंने निकट सहयोग का यह रास्ता अपनाने का फैसला किया क्योंकि फिलहाल हम मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. हम भारत को अपना कंधा दे रहे हैं, भारतीय बाजार और सामान्य रूप से एशिया में आपूर्ति बढ़ा रहे हैं.'
रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम निश्चित रूप से अपनी तकनीकी समाधान साझा कर रहे हैं. रूस अपने साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरा उतरता है. भारत के साथ हमारा सहयोग, ठीक वैसे ही है जैसे हमारे अन्य सभी साझेदारों के साथ है. यह किसी राजनीतिक माहौल के अधीन नहीं है. हमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम भारत को वह चीज न दें. कोई हमें निर्देश नहीं दे सकता और न ही कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा. हम अपने साझेदारों, खासकर भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे.'
भारत और रूस के बीच सैन्य एवं तकनीकी सहयोग की लंबी परंपरा पर जोर देते हुए पुतिन ने कहा, 'भारत और हमारे बीच सैन्य एवं तकनीकी सहयोग के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं. भारतीय सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों से सुसज्जित है. यह सोवियत काल से चली आ रही परंपरा है. भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध विशेष हैं, क्योंकि हमारे बीच आपसी विश्वास है. हम न सिर्फ व्यापार और खरीद-बिक्री पर ध्यान देते हैं, बल्कि संयुक्त अनुसंधान और विकास पर भी काम करते हैं. भारतीय और रूसी विशेषज्ञ मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस के डिजाइन पर काम कर रहे हैं. भारत परंपरागत रूप से हमारे यहां से विमान खरीदता रहा है.'
(ANI)