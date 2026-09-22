'हाउडी हनुमान', 90 फुट की मूर्ति से US की सियासत में तूफान! कट्टरपंथियों ने उगला जहर

Hanuman Texas Statue: अमेरिका के सबसे बड़े राज्य यानी टेक्सास में हर चीज विशाल है. यहां की बिल्लियां कुत्तों के साइज की हैं तो कुत्ते भी बड़े-बड़े नजर आते हैं. टेक्सास में दो जर्मनी और 20 बेल्जियम के आकार के देश समा सकते हैं. इतना ही नहीं, दुनिया के 158 छोटे देश भी टेक्सास में समा सकते हैं.
लेकिन इतने बड़े आकार वाले राज्य में कट्टरपंथियों से भगवान हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति नहीं देखी जा रही. भारत में नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश धूम मचाए हुए है. 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाई के मामले में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है. लेकिन अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन के बाहर शुगर लैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट की हनुमान मूर्ति का कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ईसाई मुल्क में इसकी कोई जगह नहीं है. इस मूर्ति का अनावरण अगस्त 2024 में किया गया था. 90 टन वजनी इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है.
स्थानीय हिंदू संगठन इसे ताकत, आस्था और एकता का प्रतीक मानते हैं. लेकिन इस मूर्ति को लेकर वहां रार छिड़ गई है. कट्टरपंथी इसका हवाला देते हुए इमिग्रेशन, धर्म, पहचान की बात कर रहे हैं. यह मूर्ति 2024 में तीन दिन की सेरेमनी के बाद स्थापित की गई थी. यह अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी मूर्ति है.
लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही वहां विवाद शुरू जारी है. स्थानीय चर्च के सदस्यों ने तो हनुमान जी को नकली भगवान तक कह डाला. इतना ही नहीं, लोकल नेता तो कह रहे हैं कि ईसाई देश में इसकी कोई जगह नहीं. शायद वो यह भूल गए हैं कि हनुमान जी की फोटो को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अपने पर्स में रखते थे. उन्होंने खुद कबूला था कि इससे उनको शक्ति मिलती है.
बहरहाल, स्थापना के बाद से इस मूर्ति के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं. इस वजह से इस बड़े राज्य में सियासत गर्माई हुई है. हैरानी की बात है कि इस राज्य में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खासकर डलास और ह्यूस्टन में.
भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं का कहना है कि यह मूर्ति इस बात का दावा नहीं है कि टेक्सास अचानक भारत बन गया है, बल्कि यह दिखाती है कि हिंदू अमेरिकी टेक्सास का ही हिस्सा हैं.
टेंपल बोर्ड के पूर्व मेंबर डॉ. विजय नरसिमैया ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर-अमेरिकी नहीं है. उन्होंने कहा कि मूर्ति का संदेश लोगों को साथ लाना और संवैधानिक मूल्यों को दर्शाना है.
मंदिर के सदस्यों का कहना है कि यह मूर्ति पूरी तरह से कानूनी है और इसके लिए सभी तरह की प्रक्रियाओं का पालन किया गया है. इंजीनियर्स ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को भी झेल सकती है. इस इलाके में भयानक तूफान आते हैं.
इस मूर्ति को पारंपरिक भारतीय 'स्थापतियों' (यानी मंदिर बनाने वाले शिल्पकारों) ने बनाया था. इसे टुकड़ों में टेक्सास भेजा गया और वहीं पर जोड़ा गया. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 80 लाख डॉलर का खर्च आया और इसके लिए ह्यूस्टन और अमेरिका के अन्य हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं से चंदा इकट्ठा किया गया.