Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कूटनीति की खुली पोल, शहबाज हुए फ्लॉप! अमेरिका में उतरते ही पाकिस्तान का उड़ा मजाक

कूटनीति की खुली पोल, शहबाज हुए फ्लॉप! अमेरिका में उतरते ही पाकिस्तान का उड़ा मजाक

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को जैसे बेइज्जती की आदत हो गई है. यूएन महासभा में शिरकत करने पहुंचे शहबाज शरीफ को उम्मीद थी कि उनका एयरपोर्ट पर अच्छे से स्वागत होगा. लेकिन ना तो वहां रेड कार्पेट ना और ना ही कोई बड़ा अमेरिकी नेता.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 22, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:22 PM IST
कूटनीति की खुली पोल, शहबाज हुए फ्लॉप! अमेरिका में उतरते ही पाकिस्तान का उड़ा मजाक

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाराष्ट्र UCC पैनल से अचानक क्यों हटे पूर्व जज आरसी चव्हाण? जानें पूरा मामला
2
3
4
5