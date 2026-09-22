/कूटनीति की खुली पोल, शहबाज हुए फ्लॉप! अमेरिका में उतरते ही पाकिस्तान का उड़ा मजाक

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फजीहत हुई है. हवाई अड्डे पर ना कोई अमेरिकी अधिकारी पहुंचा और ना ही रेड कार्पेट बिछाया गया. बीजिंग से लेकर न्यूयॉर्क तक, आखिर क्यों बार-बार कूटनीतिक मोर्चे पर बेइज्जत हो रहे हैं शहबाज शरीफ. बात जब कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय मंचों की आती है तो प्रोटोकॉल और सम्मान सबसे ऊपर होता है लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मामले में शायद नियम ही बदल जाते हैं.
कर्ज का कटोरा लेकर दुनिया के हर कोने में घूम रहे पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम की एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हुई है. शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे. उम्मीद थी कि मेजबान देश अमेरिका की तरफ से बड़ा स्वागत होगा लेकिन जब प्लेन से शहबाज शरीफ नीचे उतरे तो वहां ना तो अमेरिका का कोई बड़ा अधिकारी था और ना ही कोई रेड कार्पेट.
स्वागत में वही पाकिस्तान के अपने अधिकारी खड़े दिखे जिन्हें खुद शहबाज शरीफ ही न्यूयॉर्क लेकर गए थे. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ के साथ ऐसा हुआ है.कूटनीतिक गलियारों में शहबाज शरीफ और बेइज्जती का रिश्ता कुछ पुराना सा हो गया है.
बीजिंग से लेकर समरकंद तक, हर जगह कैमरे में ऐसी तस्वीरें दर्ज हुई हैं, जिन्हें कोई भी राष्ट्राध्यक्ष याद नहीं रखना चाहेगा.चीन में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आगे बढ़ रहे थे, तो शहबाज शरीफ उनसे हाथ मिलाने के लिए पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए लेकिन शी जिनपिंग बिना ध्यान दिए आगे निकल गए. SCO समिट के दौरान तो हद ही हो गई. जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पास से गुजरे तो उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा और शहबाज शरीफ मुंह ही ताकते रह गए. यही नहीं पुतिन से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को घंटों इंतजार कराया गया और सब्र टूटा तो शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बंद कमरे वाली मीटिंग में ही घुस गए. नतीजा चंद मिनटों में ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा.
और कौन भूल सकता है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई वो बैठक, जहां शहबाज शरीफ से एक ट्रांसलेटर हेडफोन तक ठीक से नहीं लगाया जा रहा था.बार-बार कान से गिरता हेडफोन और सामने मुस्कुराते रहे व्लादिमीर पुतिन! कूटनीति की मेज पर जब कोई राष्ट्र प्रमुख ऐसा दिखे तो दुनिया में देश की क्या छवि बनती है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान के रिश्ते और अजीबोगरीब मोड़ ले चुके हैं. वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए लंबा इंतजार, कोई रेड कार्पेट नहीं और मजबूरी में नाम लिए बिना ट्रंप की तारीफ करना ये सब शहबाज शरीफ के कूटनीतिक रिपोर्ट कार्ड में दर्ज है. सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वॉशिंगटन से शहबाज शरीफ को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया. व्हाइट हाउस में जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया गया तो देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को न्योता तक नहीं मिला. ट्रंप ने मुनीर को महान आदमी और पसंदीदा फील्ड मार्शल तक कह दिया लेकिन शहबाज शरीफ का नाम जिक्र से भी गायब रहा.
जर्मनी के मंत्री के साथ बैग चेकिंग का विवाद हो या फिर अंतरराष्ट्रीय बैठकों में ऐन वक्त पर माइक का फेल होना. बदहाली और बदइंतजामी पाकिस्तान का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही. कर्ज के सहारे चल रही अर्थव्यवस्था और कमजोर कूटनीति का असर अब साफ दिख रहा है ना कोई सम्मान ना कोई प्रोटोकॉल. दुनिया भर में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो वह अपने देश की जनता के स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जब नेतृत्व ही सिर्फ मांगने की मुद्रा में नजर आए तो नतीजे ऐसे ही कूटनीतिक अलगाव और फजीहत के रूप में सामने आते हैं. न्यूयॉर्क की जमीन पर शहबाज शरीफ का ये स्वागत इस बात का एक और सबूत है.