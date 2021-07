'No size fits all': Pinterest ने बनाई अब इन विज्ञापनों से दूरी, Twitter पर किया ये ऐलान

नई दिल्ली: इमेज-शेयरिंग प्लेटफॉर्म Pinterest ने वजन घटाने वाली भाषा और तस्वीरों वाले सभी विज्ञापनों (Weight-loss Ads) पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के दायरे में वो सभी विज्ञापन भी शामिल हैं जो मानव शरीर के कुछ प्रकारों को आदर्श या बदनाम करते हैं. कंपनी ने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से वजन घटाने या वजन घटाने वाले उत्पादों, या बॉडी मास इंडेक्स (BMI) या इसी तरह के इंडेक्स का संदर्भ देने वाले विज्ञापनों के विज्ञापनों की भी अनुमति नहीं देगी.

कंपनी ने एक ब्लॉग में विस्तार से अपने फैसले की जानकारी दी है. अपने बयान में कंपनी की ओर से कहा गया है कि उसने अपने यूजर्स की भावनाओं और उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया है.

