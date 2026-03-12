Advertisement
trendingNow13137848
Hindi NewsदुनियाNo Smoking Day 2026: इस छोटे से द्वीप पर 46% लोग पीते हैं सिगरेट, जानिए दुनिया में कहां खड़ा है भारत

No Smoking Day 2026: इस छोटे से द्वीप पर 46% लोग पीते हैं सिगरेट, जानिए दुनिया में कहां खड़ा है भारत

नो स्मोकिंग डे 2026 पर जानिए दुनिया के उन 5 देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं. साथ ही देखें कि वैश्विक तंबाकू खपत के आंकड़ों में भारत किस स्थान पर खड़ा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

No Smoking Day 2026: इस छोटे से द्वीप पर 46% लोग पीते हैं सिगरेट, जानिए दुनिया में कहां खड़ा है भारत

Highest Smoking Countries: हर साल मार्च महीने में मनाया जाने वाला नो स्मोकिंग डे लोगों को तंबाकू और सिगरेट के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करना और समाज में इसके नुकसान के बारे में जानकारी फैलाना है. दुनियाभर में कई सरकारें और स्वास्थ्य संस्थाएं एंटी-टोबैको अभियान चलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई देशों में स्मोकिंग की दर अब भी काफी ज्यादा बनी हुई है. इसके पीछे सांस्कृतिक आदतें, सिगरेट की आसान उपलब्धता और कमजोर नियमों को बड़ा कारण माना जाता है.

सबसे ज्यादा धूम्रपान कहां?

दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोकिंग करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर प्रशांत महासागर का छोटा सा द्वीपीय देश नाउरू है. रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब 46.7 प्रतिशत वयस्क आबादी धूम्रपान करती है. यानी लगभग हर दूसरा व्यक्ति सिगरेट पीता है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका बड़ा कारण तंबाकू पर सख्त नियंत्रण की कमी, सिगरेट की आसान उपलब्धता और समाज में धूम्रपान को सामान्य मानने की संस्कृति है. यही वजह है कि यहां यह एक बड़ा पब्लिक हेल्थ मुद्दा बन चुका है.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे नंबर पर कौन सा देश?

सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर म्यांमार है. यहां लगभग 42.3 प्रतिशत लोग स्मोकिंग करते हैं. इस देश में तंबाकू का इस्तेमाल सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है. कई लोग सिगरेट के साथ-साथ तंबाकू मिले पान या बेटल क्विड का भी सेवन करते हैं. हालांकि हाल के वर्षों में धूम्रपान के खतरों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन तंबाकू उत्पादों की आसान उपलब्धता के कारण इसकी खपत कम होने के बजाय कई जगह बढ़ती ही दिखाई देती है.

यूरोप के किन देशों में ज्यादा है स्मोकिंग?

यूरोप में सर्बिया और बुल्गारिया उन देशों में शामिल हैं जहां स्मोकिंग की दर काफी ज्यादा है. सर्बिया में करीब 39 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं. यहां सामाजिक समारोहों और सार्वजनिक जगहों पर भी सिगरेट पीना आम माना जाता है. वहीं बुल्गारिया में लगभग 38.8 प्रतिशत लोग स्मोकिंग करते हैं. यूरोपीय संघ की सख्त नीतियों और जागरूकता अभियानों के बावजूद यहां तंबाकू का उपयोग कम नहीं हो पाया है.

एशिया में किस देश में सबसे ज्यादा?

एशिया में इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है जहां स्मोकिंग की दर बहुत अधिक है. यहां करीब 38.7 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते हैं. खासकर पुरुषों में सिगरेट पीने की आदत काफी आम है. इंडोनेशिया में सिगरेट आसानी से और कम कीमत पर मिल जाती है, जिससे इसकी खपत लगातार बनी रहती है. इसके अलावा समाज में धूम्रपान को काफी हद तक स्वीकार किया जाता है, जिससे इस आदत को कम करना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है.

वैश्विक आंकड़ों में भारत किस स्थान पर?

अगर भारत की बात करें तो यहां धूम्रपान की दर कई देशों की तुलना में थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन तंबाकू का उपयोग फिर भी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है. भारत में लगभग 28 से 29 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. इसमें सिगरेट और बीड़ी के साथ-साथ गुटखा, खैनी और चबाने वाला तंबाकू भी शामिल है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते हैं कि अगर तंबाकू की खपत को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इससे जुड़ी बीमारियां और बढ़ सकती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

No Smoking Day 2026

Trending news

कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी