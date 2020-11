नई दिल्लीः सुन्‍नी देश सऊदी अरब ने धुर विरोधी इजरायल की उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत का दावा किया गया था. इस बात की जानकारी खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने दी है.

सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने दी जानकारी

विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा, "हाल ही में मैंने @SecPompeo की यात्रा के दौरान एचआरएच द क्राउन प्रिंस और इजरायली अधिकारियों के बीच मीटिंग की मीडिया रिपोर्ट्स को देखा है. लेकिन दोनों के बीच ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है. मीटिंग में सिर्फ अमेरिकी और सऊदी अरब के अधिकारी मौजूद थे."

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.

