परमाणु बम का खतरा ही नहीं... अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने भारत-पाकिस्तान पर नजर रखने की बताई असली वजह!
Advertisement
trendingNow12885643
Hindi Newsदुनिया

परमाणु बम का खतरा ही नहीं... अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने भारत-पाकिस्तान पर नजर रखने की बताई असली वजह!

India-Pakistan ceasefire: अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि अमेरिका हर दिन भारत-पाक समेत दुनिया के तनाव क्षेत्रों पर नजर रखता है. यूक्रेन-रूस युद्ध और युद्धविराम चुनौतियों पर भी चर्चा की. भारत ने तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परमाणु बम का खतरा ही नहीं... अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने भारत-पाकिस्तान पर नजर रखने की बताई असली वजह!

दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे इलाके हैं, जहां रोज़-रोज़ तनाव बढ़ता रहता है. इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुलकर कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इस पर हर दिन नजर रखता है. रुबियो ने यह भी बताया कि उनके लिए कंबोडिया और थाईलैंड जैसे अन्य तनावग्रस्त क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

भारत-पाक पर अमेरिका की नजर

NBC न्यूज के ‘मीट द प्रेस’ शो में रुबियो ने कहा कि अमेरिका हर रोज़ यह देखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है. उन्होंने बताया कि उनका देश सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वैश्विक तनाव वाले क्षेत्र जैसे कंबोडिया और थाईलैंड पर भी लगातार नजर रखता है. रुबियो ने कहा कि अमेरिका हमेशा युद्धविराम और शांति को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन शत्रुता की स्थिति में बातचीत करना मुश्किल हो जाता है.

ये भी पढ़ें: पुतिन की शर्तें मानेंगे या लड़ेंगे जेलेंस्की? 'यूक्रेन युद्ध' पर आज होगा बड़ा फैसला, वाशिंगटन में जुट रहे यूरोपीय नेता

यूक्रेन-रूस युद्ध में चुनौती

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि युद्धविराम का एकमात्र तरीका यह है कि दोनों पक्ष गोलीबारी बंद करने पर सहमत हों, लेकिन रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है. रुबियो ने यह भी कहा कि युद्धविराम को बनाए रखना बहुत मुश्किल है और जल्दी टूट सकता है. साढ़े तीन साल से जारी युद्ध में स्थायी शांति लाना आसान नहीं है. अमेरिका फिलहाल स्थायी युद्धविराम का लक्ष्य नहीं रख रहा, बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिश कर रहा है.

ये भी पढ़ें: अलास्का समिट के दौरान पुतिन लगातार पैर हिला रहे थे! यूक्रेन के दावों की सच्चाई क्या है

भारत-पाकिस्तान मुद्दों में तीसरे पक्ष की भूमिका पर भारत का स्टैंड

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ. विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने इसे अपने योगदान के रूप में बताया. लेकिन भारत ने इन दावों का कड़ा खंडन किया है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दे केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाते हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती. सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि विदेशी नेता उसके सैन्य या युद्धविराम फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

India-Pakistan CeasefireMarco Rubioindia pakistan ceasefire marco rubio

Trending news

भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
;