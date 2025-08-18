परमाणु बम का खतरा ही नहीं... अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने भारत-पाकिस्तान पर नजर रखने की बताई असली वजह!

दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे इलाके हैं, जहां रोज़-रोज़ तनाव बढ़ता रहता है. इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुलकर कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इस पर हर दिन नजर रखता है. रुबियो ने यह भी बताया कि उनके लिए कंबोडिया और थाईलैंड जैसे अन्य तनावग्रस्त क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

भारत-पाक पर अमेरिका की नजर

NBC न्यूज के ‘मीट द प्रेस’ शो में रुबियो ने कहा कि अमेरिका हर रोज़ यह देखता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है. उन्होंने बताया कि उनका देश सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वैश्विक तनाव वाले क्षेत्र जैसे कंबोडिया और थाईलैंड पर भी लगातार नजर रखता है. रुबियो ने कहा कि अमेरिका हमेशा युद्धविराम और शांति को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन शत्रुता की स्थिति में बातचीत करना मुश्किल हो जाता है.

यूक्रेन-रूस युद्ध में चुनौती

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि युद्धविराम का एकमात्र तरीका यह है कि दोनों पक्ष गोलीबारी बंद करने पर सहमत हों, लेकिन रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है. रुबियो ने यह भी कहा कि युद्धविराम को बनाए रखना बहुत मुश्किल है और जल्दी टूट सकता है. साढ़े तीन साल से जारी युद्ध में स्थायी शांति लाना आसान नहीं है. अमेरिका फिलहाल स्थायी युद्धविराम का लक्ष्य नहीं रख रहा, बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिश कर रहा है.

भारत-पाकिस्तान मुद्दों में तीसरे पक्ष की भूमिका पर भारत का स्टैंड

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ. विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने इसे अपने योगदान के रूप में बताया. लेकिन भारत ने इन दावों का कड़ा खंडन किया है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दे केवल द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाते हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होती. सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि विदेशी नेता उसके सैन्य या युद्धविराम फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते.