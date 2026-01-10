Advertisement
trendingNow13069576
Hindi Newsदुनियानोबेल समिति को होनी चाहिए शर्मिंदगी... माचाडो के प्राइज समर्पित करने वाले बयान पर बोले ट्रंप

नोबेल समिति को होनी चाहिए शर्मिंदगी... माचाडो के प्राइज समर्पित करने वाले बयान पर बोले ट्रंप

Maria Corina Machado: भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुलझाने का दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है और उन्होंने बराक ओबामा की आलोचना की. व्हाइट हाउस में उन्होंने 8 जेट गिराए जाने का दावा दोहराया. ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो, जिन्होंने अपना नोबेल उन्हें समर्पित करने की पेशकश की थी अगले सप्ताह वाशिंगटन आएंगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Donald Trump: भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने का दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतिहास में उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आलोचना भी की और कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया. बता दें, ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में तेल और गैस क्षेत्र के अधिकारियों के साथ वेनेजुएला के तेल भंडार की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हुई बैठक के दौरान पिछले साल मई में हुए संघर्ष में 8 जेट विमानों को मार गिराए जाने के अपने दावे को दोहराया हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस देश के थे.

ट्रंप ने फिर की खुद की तारीफ

ट्रंप ने कहा कि देखिए, लोग ट्रंप को पसंद करें या न करें, मैंने 8 बड़े युद्धों का निपटारा किया है. कुछ युद्ध 36 साल, 32 साल, 31 साल, 28 साल, 25 साल से चल रहे थे, जबकि कुछ भारत और पाकिस्तान जैसे युद्ध शुरू होने ही वाले थे जहां पहले ही आठ जेट विमानों को मार गिराया जा चुका था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने पिछले साल व्हाइट हाउस का दौरा किया था ने दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को रोककर लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हवाला देते हुए कहा कि पुतिन भी कई युद्धों को रोकने में असफल रहे और उन्हें उनके प्रयासों पर विश्वास नहीं हो रहा था. उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से, हर उस युद्ध के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिसे आपने रोका. 

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का सख्त रुख, अमेरिका ने कैरेबियन में एक और टैंकर किया जब्त- Video

इस बीच, ट्रम्प से वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के बारे में पूछा गया, जिन्होंने पिछले साल अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें समर्पित करने का प्रस्ताव दिया था. ट्रंप ने कहा कि मचाडो अगले सप्ताह वाशिंगटन आएंगी और उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने मचाडो के आने को बहुत अच्छा बताते हुए कहा कि यह नॉर्वे की नोबेल समिति की शर्मिंदगी को भी दर्शाता है. ट्रम्प ने यह भी दोहराया कि भारत और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों के बीच उनका मध्यस्थता प्रयास एक बड़े युद्ध को टालने में निर्णायक था. इस प्रकार ट्रंप ने अपने शांति प्रयासों और युद्धों को रोकने के दावे को सार्वजनिक रूप से दोहराया और नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी योग्यता पर फिर जोर दिया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?