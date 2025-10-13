Advertisement
नोबेल मिलने से पहले ही लीक हो गया था विजेता मारिया माचाडो का नाम? पुरस्कार देने वाली संस्था ने जताया शक, अब होगी जांच

Nobel Peace Prize Winner: नोबेल पीस प्राइज देने वाली संस्था ने विजेता का नाम लीक होने का संदेह जताया है. इसको लेकर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर संशय जताया गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 01:01 PM IST
नोबेल मिलने से पहले ही लीक हो गया था विजेता मारिया माचाडो का नाम? पुरस्कार देने वाली संस्था ने जताया शक, अब होगी जांच

Nobel Peace Prize: इस साल के नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो चुकी है. इस साल की विजेता वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को मिला है. वहीं अब मारिया के नाम लीक होने के लिए आंतरिक जांच शुरू हो गई है. यह मामला तब लाइमलाइट में आया जब ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म में विजेता की घोषणा से कुछ समय पहले उनके नाम पर लगाए गए दांव अचानक बढ़ गए. 

लीक हुआ विजेता का नाम? 

अधिकारियों ने शक जताया है कि ऐसा किसी सूचना के लीक होने के कारण हो सकता है. जिससे कई लोगों ने लाखों डॉलर का फायदा उठाया है. इस घटना से नोबेल पुरस्कार की गोपनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीमार्केट नाम की इस साइट पर रातोंरात माचाडो की जीतने की संभावना 5 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो गई. इसके कुछ ही घंटों बाद नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने वाली थी.  

नोबेल इंस्टीट्यूट ने जताई निराशा  

नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टियन बर्ग हार्पविकेन ने इसको लेकर कहा,' हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराधी तत्व हमारी संवेदनशील जानकारी से लाभ उठाने की कोशिश में था.' अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट बताने वाले पॉलीमार्केट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस संशय का व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देते हुए केवल Whoops लिखा.    

लाखों का मुनाफा जीते यूजर्स 

रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म में डर्टीकप नाम के एक यूजर ने विजेता की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही माचांडो पर लगभग 58 लाख का दांव लगाया. रिजल्ट सामने आने के बाद उसे 25 लाख रुपये का फायदा हुआ. हैरानी की बात ये है कि इस यूजर ने इसी महीने अपना अकाउंट बनाया था. वहीं इससे पहले यूजर ने और किसी मार्केट में कोई सट्टा नहीं लगाया था. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक  6741 नंबर के एक यूजर ने भी घोषणा के 12 घंटे पहले माचाडो पर दांव लगाया. उस दौरान उनकी जीत की संभावना केवल 5 प्रतिशत थी, हालांकि इस यूजर ने लॉन्ग-शॉर्ट दांव लगाए. उसकी देखा-देखी अन्य यूजरों ने भी माचाडो पर दांव लगाना शुरू कर दिया. इस यूजर को 42 लाख रुपये का फायदा हुआ.

FAQ 

कैसे हुआ नाम का लीक?

ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट पर विजेता की घोषणा से कुछ समय पहले मारिया के नाम पर लगाए गए दांव अचानक बढ़ गए, जिससे शक जताया जा रहा है कि किसी ने संवेदनशील जानकारी का फायदा उठाया है. 

क्या है नोबेल इंस्टीट्यूट का बयान?

नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिस्टियन बर्ग हार्पविकेन ने कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

