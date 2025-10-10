डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी जंग रुकवा लें, पूरी दुनिया में दिखाएं धौंस, 2025 का नहीं मिलेगा नोबेल पुरस्कार! रिजल्ट पहले से ही हो गया फाइनल

Nobel Peace Prize 2025: आज 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा होने वाली है. जिसमें कुछ घंटे ही अब बाकी हैं. ट्रंप का सपना आज नोबेल पाने का पूरा होगा या नहीं. इस पर पूरी दुनिया की नजर अब नॉर्वे राजधानी ओस्लो में पर टिकी हैं. इजरायल और और हमास के बीच युद्धविराम और बंधकों की अदला-बदली की घोषणा के बाद से ट्रंप के लिए नोबेल आसान लगने लगा है. डंके की चोट पर ट्रंप खुद ही कई सालों से कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल मिले. इस साल के नोबेल के लिए उन्होंने सात जंग रुकवा दी, ये उनका दावा है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या ट्रंप को नोबेल मिलेगा? तो रिपोर्ट की माने तो नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा इसके लिए आगे समझते हैं और जानते हैं पूरी खबर.

ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल

गल्फ न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का इंतजार कर रही दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुले तौर पर उस सम्मान के लिए सालों से तरस रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने लंबे समय से दावा किया है कि वह इसके असली हकदार हैं. ट्रंप योग्य हैं, इसके लिए एक पूरा अभियान चलाया. मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के दावों के बावजूद, विशेषज्ञों और नॉर्वे के अधिकारियों का कहना है कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम है.

इजरायल-हमास सीजफायर कराने से कोई होगा फायदा?

इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधकों की अदला-बदली की घोषणा के बाद से ही तो ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए बड़ा दावा कर रहे हैं. तेल अवीव में युद्धविराम की खबर फैलते ही बंधकों के परिवारों ने तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दो के नारे तक लगा दिए. लेकिन इस हुए सीजफायर का ट्रंप के नोबेल से दूर-दूर तक वास्ता नहीं है.

नॉर्वे में पहले ही सब तय हो चुका है?

ट्रंप जिस नोबेल के लिए तरस रहे हैं, उसे नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति देती है. नोबेल शांति पुरस्कार, शांति, बंधुत्व और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है. लेकिन इस साल के नोबेल को देने के लिए समिति की आखिरी बैठक सोमवार को हुई थी, इज़राइल-हमास समझौते से पहले. यानी इस साफ मतलब है कि इजरायल और हमास सीजफायर समझौता इस वर्ष के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा. नोबेल संस्थान के प्रवक्ता एरिक आशेम ने पुष्टि करते हुए कहा, 'सोमवार को अंतिम रूप दे दिया गया" उन्होंने कहा कि 2025 के पुरस्कार विजेता का चयन पहले ही हो चुका है. बहुत सरल शब्दों में कहे तो ट्रंप को इस बार नोबेल नहीं मिलेगा.

एक्सपर्ट्स ने ठुकराया ट्रंप का दावा

ट्रंप नोबेल पाने के लिए करीब सात सालों से तरस रहे हैं. उन्हें सबसे पहले 2018 से कई बार नामांकित किया गया, खासकर 2020 के अब्राहम एकोर्ड्स के लिए, जिसे यूएस सांसद क्लाउडिया टेनी ने आगे बढ़ाया. इस बार तो ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सात जंगें खत्म करवा दीं, गाजा सीजफायर को सबूत भी बताया लेकिन इसका अब कोई मायने नहीं है. इस मामले में पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो की निदेशक नीना ग्रेगर कहती हैं, "ट्रंप की बातें शांतिपूर्ण नहीं लगतीं." इतिहासकार थियो जेनौ ने कहा, "जंग रोकना और जड़ों को हल करना अलग है.

कमेटी नहीं झुकेगी नहीं देगी नोबेल

कमेटी जलवायु परिवर्तन नकारने वाले को पुरस्कार नहीं देगी." 2009 में बराक ओबामा को जल्दबाजी में पुरस्कार देने पर विवाद हुआ था और कमेटी अब ऐसा नहीं दोहराएगी. नॉर्वे के इतिहासकार आसले स्वेन कहते हैं, "फैसला हो चुका. ट्रंप को अगले साल की उम्मीद रखनी होगी." यह अलग बात है कि नॉर्वे का 2 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ फंड अमेरिका में निवेशित है और ट्रेड डील्स चल रही हैं, लेकिन कमेटी दबाव में नहीं झुकेगी. अब पूरी दुनिया बस इस घड़ी का इंतजार कर रही है कि किसे मिलेगा नोबेल.